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Главная Авто Самые надежные дизельные двигатели на подержанных авто в Украине

Самые надежные дизельные двигатели на подержанных авто в Украине

Ua ru
7 сентября 2026 17:40
Дизельные двигатели авто с огромным ресурсом: ТОП-5 моделей
Двигатель Volkswagen 1.9 TDI. Фото: mashyna.com.ua

Покупка подержанного автомобиля с дизельным двигателем требует тщательного анализа конструктивных особенностей агрегата. Современные экологические системы, сложные топливные рампы и большое количество датчиков нередко затрудняют обслуживание более новых моделей. На вторичном рынке проверенные временем дизели демонстрируют значительно более высокий уровень износостойкости и легко преодолевают сотни тысяч километров. Эксперты составили список из пяти легендарных силовых агрегатов с наибольшим ресурсом.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на АвтоЦентр.

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Немецкая классика

Первое место в списке занимает немецкий двигатель Volkswagen 1.9 TDI с электронно-управляемой распределительной топливной помпой. Конструкция без сложных сажевых фильтров, отдельных насосов-форсунок и системы SCR делает его чрезвычайно выносливым и дешевым в ремонте. Агрегат мощностью от 90 до 110 л.с. устанавливался на Volkswagen Golf и Passat, Audi A4 и Skoda Octavia. При условии своевременной замены ремня ГРМ и использования качественного масла этот двигатель без проблем проходит более 500 000 км.

6-цилиндровый рядный двигатель BMW M57 рабочим объемом 2,5 и 3 л предлагает превосходный баланс мощности, высокой тяги и надежности. Модификации мощностью 184 и 204 л.с. легко преодолевают огромные пробеги без капитального ремонта благодаря прочной механической части и надёжному цепному приводу ГРМ. Двигатель устанавливался на популярные седаны BMW 3 Series, 5 Series, а также на кроссоверы BMW X3 и X5.

Выносливые модели

4-цилиндровый двигатель Mercedes-Benz OM646 объемом 2,1 л с системой Common Rail развивает от 122 до 170 к.с. Надежный чугунный блок и прочная поршневая группа обеспечивают долгий срок службы на модельных линейках Mercedes C-Class, E-Class, а также на коммерческих Mercedes Vito и Sprinter. Главное при обслуживании своевременно менять прокладки и медные шайбы под топливными форсунками для сохранения герметичности.

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Итальянский 8-клапанный двигатель Fiat 1.9 JTD мощностью от 80 до 120 л.с. демонстрирует отличную износостойкость при крайне умеренных затратах на запчасти. Один распределительный вал и простая конструкция позволяют ему легко конкурировать по ресурсу с более дорогими немецкими аналогами. Этот двигатель устанавливался на автомобили Fiat Stilo и Doblo, Alfa Romeo 147, а также на Opel Astra H и Zafira B.

Французская практичность

Французский 2-литровый двигатель Peugeot-Citroen DW10 2.0 HDi мощностью 90 и 109 л.с. отличается чрезвычайно простой конструкцией и умеренной форсировкой. Базовая версия мощностью 90 к.с. без сажевого фильтра считается идеальной для семейных автомобилей и компактных коммерческих фургонов. Двигатель отличается низким расходом топлива и превосходной ремонтопригодностью.

Этот силовой агрегат устанавливался на Peugeot 206, 307, 406, Partner, а также на Citroen C5 и Berlingo. Огромное количество выпущенных автомобилей обеспечивает владельцам доступные запчасти и недорогое обслуживание.

Ранее Новини.LIVE писали о том, когда на самом деле следует менять моторное масло в дизельном автомобиле. Высокая компрессия в цилиндрах и наличие турбины требуют от смазки максимальной прочности защитной пленки.

Также механики назвали лучшие и худшие дизельные двигатели автомобилей. Опытные специалисты автосервиса составили рейтинг из пяти самых надежных дизелей и пяти агрегатов, от которых лучше отказаться.

рейтинг авто BMW Mercedes-Benz автомобиль Мотор Volkswagen двигатель Citroën Peugeot Fiat дизель
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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