Дизельні двигуни авто з величезним ресурсом: ТОП-5 моделей

Двигун Volkswagen 1.9 TDI. Фото: mashyna.com.ua

Купівля вживаної машини з дизельним двигуном вимагає ретельного аналізу конструктивних особливостей агрегату. Сучасні екологічні системи, складні паливні рампи та велика кількість датчиків нерідко ускладнюють обслуговування новіших екземплярів. На вторинному ринку перевірені часом дизелі демонструють суттєво вищий рівень зносостійкості та легко долають сотні тисяч кілометрів. Експерти сформували список з п'яти легендарних силових агрегатів з найбільшим ресурсом.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на АвтоЦентр.

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Німецька класика

Перше місце у списку посідає німецький мотор Volkswagen 1.9 TDI з електронно керованою розподільною паливною помпою. Конструкція без складних сажових фільтрів, окремих помп-форсунок та системи SCR робить його надзвичайно витривалим і дешевим у ремонті. Агрегат потужністю від 90 до 110 к.с. встановлювали на Volkswagen Golf та Passat, Audi A4 та Skoda Octavia. За умови вчасної заміни ременя ГРМ та якісного мастила цей мотор спокійно долає понад 500 000 км.

6-циліндровий рядний мотор BMW M57 робочим об'ємом 2,5 та 3 л пропонує чудовий баланс потужності, високої тяги та надійності. Модифікації на 184 та 204 к.с. легко долають величезні пробіги без капітального ремонту завдяки міцній механічній частині та надійному ланцюговому приводу ГРМ. Двигун застосовували на популярних седанах BMW 3 Series, 5 Series, а також на кросоверах BMW X3 та X5.

Витривалі моделі

4-циліндровий мотор Mercedes-Benz OM646 об'ємом 2,1 л з системою Common Rail розвиває від 122 до 170 к.с. Надійний чавунний блок та міцна поршнева група забезпечують довговічну службу на модельних лінійках Mercedes C-Class, E-Class, а також на комерційних Mercedes Vito та Sprinter. Головне під час обслуговування вчасно міняти прокладки та мідні шайби під паливними форсунками для збереження герметичності.

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Італійський 8-клапанний двигун Fiat 1.9 JTD потужністю від 80 до 120 к.с. демонструє відмінну зносостійкість при вкрай помірних витратах на запчастини. Один розподільний вал та проста конструкція дозволяють йому легко конкурувати за ресурсом з дорожчими німецькими аналогами. Цей мотор встановлювали на машини Fiat Stilo та Doblo, Alfa Romeo 147, а також на Opel Astra H та Zafira B.

Французька практичність

Французький 2-літровий мотор Peugeot-Citroen DW10 2.0 HDi на 90 та 109 к.с. відрізняється надзвичайно простою будовою та помірним форсуванням. Базова версія на 90 к.с. без сажового фільтра вважається ідеальною для сімейних машин та компактних комерційних фургонів. Двигун відрізняється низьким апетитом до пального та чудовою ремонтопридатністю.

Цей силовий агрегат встановлювали на Peugeot 206, 307, 406, Partner, а також на Citroen C5 та Berlingo. Величезна кількість випущених машин забезпечує власників дешевими запчастинами та доступним сервісом.

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