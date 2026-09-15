Почему подержанный дизель Renault 1.5 dCi стал выгодной покупкой

Двигатель Renault 1.5 dCi. Фото: avto-plus.com.ua

Французский дизельный двигатель K9K рабочим объемом 1,5 л, разработанный Renault, за два десятилетия производства приобрел неоднозначную репутацию. Многие автовладельцы до сих пор избегают эту модель из-за укоренившихся слухов о серьезных поломках. Однако среди надежных дизелей современные версии этого агрегата занимают высокие позиции благодаря топливной экономичности и доступному обслуживанию. Негативное отношение покупателей искусственно снижает стоимость машин на вторичном рынке, создавая выгодные условия для покупки.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

Реклама

Старые проблемы

Первые версии двигателя появились в 2001 году на моделях Renault Clio и Kangoo и имели ряд конструктивных недостатков. Наибольшую угрозу представляло прокручивание шатунных вкладышей из-за слишком длительного заводского интервала замены масла.

Топливная система Delphi оказывалась крайне чувствительной к качеству топлива, а стружка из поврежденного насоса высокого давления выводила из строя все форсунки. Также городской режим эксплуатации быстро забивал клапан EGR и сажевый фильтр DPF.

Производитель постепенно устранил «детские болезни» и провел глубокую модернизацию силового агрегата. Уже с 2009 года конструкция получила более прочные детали и более надежную топливную систему. Современные экземпляры без проблем преодолевают 300 000–400 000 км пробега при условии правильного обслуживания.

Читайте также:

Удачные версии

Лучшими для покупки считаются модификации мощностью 90 к.с. и 110 к.с., выпущенные после 2010 года. Они демонстрируют средний расход топлива около 5 л/100 км и прекрасно сочетают простоту конструкции с достаточной динамикой. Для длительной службы критически важно сократить интервал замены моторного масла до 10 000–15 000 км.

Эти двигатели активно устанавливались на Renault Megane, Scenic, Dacia Duster, Logan, Sandero, Nissan Qashqai, Juke и даже на компактные Mercedes-Benz A-Class и Citan.

Плохая репутация первых лет выпуска до сих пор снижает цены на подержанные автомобили, что делает этот двигатель выгодной покупкой на вторичном рынке.

Ранее Новини.LIVE писали, какой дизельный двигатель считается одним из худших на рынке. Главная проблема заключается в неудачном расположении подшипника балансирного вала, который из-за перегрева разрушается и забивает металлической стружкой всю масляную систему.

Также читайте, когда бензиновый двигатель автомобиля выгоднее дизельного. Общая экономическая целесообразность зависит от годового пробега, условий эксплуатации и сложности обслуживания силового агрегата.