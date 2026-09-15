Чому вживаний дизель Renault 1.5 dCi став вигідною покупкою

Двигун Renault 1.5 dCi. Фото: avto-plus.com.ua

Французький дизельний мотор K9K робочим об'ємом 1,5 л розробки Renault за два десятиліття випуску здобув суперечливу репутацію. Багато автовласників досі оминають цей варіант через застарілі чутки про серйозні поломки. Проте серед надійних дизелів сучасні версії цього агрегату займають високі позиції завдяки паливній економності та доступному сервісу. Негативне ставлення покупців штучно знижує вартість машин на вторинному ринку, створюючи вигідні умови для купівлі.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

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Старі проблеми

Перші версії мотора з'явилися 2001 року на моделях Renault Clio та Kangoo і мали низку конструктивних недоліків. Найбільшою загрозою було провертання шатунних вкладишів через надто тривалий заводський інтервал заміни оливи.

Паливна система Delphi виявлялася вкрай чутливою до якості пального, а стружка з пошкодженої помпи високого тиску виводила з ладу всі форсунки. Також міський режим експлуатації швидко забивав клапан EGR та сажовий фільтр DPF.

Виробник поступово усунув дитячі хвороби та провів глибоку модернізацію силового агрегату. Вже з 2009 року конструкція отримала міцніші деталі та надійнішу паливну систему. Сучасні екземпляри без проблем долають 300 000-400 000 км пробігу за умови правильного обслуговування.

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Вдалі версії

Найкращими для купівлі вважаються модифікації потужністю 90 к.с. та 110 к.с., випущені після 2010 року. Вони демонструють середню витрату пального близько 5 л/100 км та чудово поєднують простоту конструкції з достатньою динамікою. Для тривалої служби критично важливо скоротити інтервал заміни моторної оливи до 10 000–15 000 км.

Ці мотори активно встановлювали на Renault Megane, Scenic, Dacia Duster, Logan, Sandero, Nissan Qashqai, Juke та навіть на компактні Mercedes-Benz A-Class і Citan.

Погана репутація перших років випуску досі збиває ціни на вживані авто, що робить цей двигун вигідним придбанням на вторинному ринку.

Раніше Новини.LIVE писали, який дизельний двигун вважається одним з найгірших на ринку. Головна проблема полягає у невдалому розташуванні підшипника балансирного валу, який через перегрів руйнується і забиває металевою стружкою всю масляну систему.

Також читайте, коли бензиновий двигун авто вигідніший за дизельний. Загальний економічний сенс залежить від річного пробігу, умов експлуатації та складності обслуговування силового агрегату.