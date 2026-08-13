Механіки назвали дизельний двигун, який раптово виходить з ладу

Дизельний двигун Ingenium. Фото: motor.es

Дволітровий дизельний мотор Ingenium від концерну Jaguar Land Rover має прихований конструктивний дефект, який може повністю знищити силовий агрегат. Цей 4-циліндровий двигун з'явився у 2015 році, щоб замінити старі агрегати від Ford та BMW, і встановлюється на Range Rover Evoque, Land Rover Discovery Sport, Velar, а також Jaguar XE, XF та F-Pace. Головна проблема полягає у невдалому розташуванні підшипника балансирного вала, який через перегрів руйнується і забиває металевою стружкою всю масляну систему.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Motor.es

Конструктивна помилка

Сама концепція використання балансирних валів для гасіння вібрацій не є новою, її успішно застосовують інші виробники, такі як Porsche або Mitsubishi. Проте інженери британського концерну припустилися помилки при компонуванні та розмістили один з підшипників занадто близько до гарячої вихлопної системи.

Через постійний вплив високих температур метал зазнає термічної втоми та швидко зношується. Дрібна металева стружка від руйнування підшипника потрапляє в масляний тракт, виводить з ладу масляну помпу та пошкоджує колінчастий та розподільчий вали, що вимагає повної заміни мотора.

Міські ризики

Ситуацію суттєво погіршує експлуатація машин Jaguar та Land Rover на коротких міських дистанціях. У такому режимі сажовий фільтр не встигає завершити самоочищення, і незгоріле дизельне пальне потрапляє в масляний картер.

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Розведене паливом мастило втрачає захисні властивості та в'язкість. Внаслідок цього підшипники балансирного вала, які й так страждають від перегріву, залишаються без належного змащення та виходять з ладу ще швидше.

Поради покупцям

Перед купівлею вживаних Land Rover Evoque, Discovery Sport чи Jaguar XE з мотором 2.0 Ingenium необхідно ретельно перевіряти історію сервісу. Заводський інтервал заміни мастила у 34 000 км є критично завищеним, його потрібно скорочувати як мінімум до 16 000 км.

Потенційному покупцеві варто провести аналіз мастила на наявність металевої стружки та перевірити роботу сажового фільтра. При цьому важливо пам'ятати, що навіть заміна мотора на новий не гарантує розвʼязання проблеми, адже запчастини мають той самий заводський дефект.

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