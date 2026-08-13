Механики назвали дизельный двигатель, который внезапно выходит из строя

Дизельный двигатель Ingenium. Фото: motor.es

Двухлитровый дизельный двигатель Ingenium от концерна Jaguar Land Rover имеет скрытый конструктивный дефект, который может полностью вывести силовой агрегат из строя. Этот 4-цилиндровый двигатель появился в 2015 году, чтобы заменить старые агрегаты от Ford и BMW, и устанавливается на Range Rover Evoque, Land Rover Discovery Sport, Velar, а также Jaguar XE, XF и F-Pace. Главная проблема заключается в неудачном расположении подшипника балансирного вала, который из-за перегрева разрушается и забивает металлической стружкой всю масляную систему.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Motor.es

Конструктивная ошибка

Сама концепция использования балансирных валов для гашения вибраций не является новой, её успешно применяют другие производители, такие как Porsche или Mitsubishi. Однако инженеры британского концерна допустили ошибку при компоновке и разместили один из подшипников слишком близко к горячей выхлопной системе.

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Из-за постоянного воздействия высоких температур металл подвергается термической усталости и быстро изнашивается. Мелкая металлическая стружка от разрушения подшипника попадает в масляный тракт, выводит из строя масляный насос и повреждает коленчатый и распределительный валы, что требует полной замены двигателя.

Городские риски

Ситуацию существенно ухудшает эксплуатация автомобилей Jaguar и Land Rover на коротких городских дистанциях. В таком режиме сажевый фильтр не успевает завершить самоочистку, и несгоревшее дизельное топливо попадает в масляный картер.

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Разбавленное топливом масло теряет защитные свойства и вязкость. В результате подшипники балансирного вала, которые и так страдают от перегрева, остаются без надлежащей смазки и выходят из строя еще быстрее.

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Советы покупателям

Перед покупкой подержанных Land Rover Evoque, Discovery Sport или Jaguar XE с двигателем 2.0 Ingenium необходимо тщательно проверять сервисную историю. Заводской интервал замены масла в 34 000 км является критически завышенным, его нужно сокращать как минимум до 16 000 км.

Потенциальному покупателю стоит провести анализ масла на наличие металлической стружки и проверить работу сажевого фильтра. При этом важно помнить, что даже замена двигателя на новый не гарантирует решения проблемы, ведь запчасти имеют тот же заводской дефект.

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