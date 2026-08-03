Коли дизельне авто вже не економне: міфи та реальні витрати

Водій заправить авто дизпаливом. Фото: УНІАН

Купівля дизельного автомобіля традиційно асоціюється з низькою витратою пального та можливістю рідше відвідувати АЗС. Через вищу енергетичну щільність солярки такі мотори дійсно споживають менше літрів на 100 км, ніж бензинові аналоги. Проте загальна економічна вигода залежить від річного пробігу, умов експлуатації та складності обслуговування силового агрегату.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autopark.

Міські проблеми

Сучасний дизель розрахований на тривалі поїздки та обов'язковий прогрів до робочої температури. При регулярних коротких маршрутах на 5–10 км мотор не встигає прогрітися, що автоматично збільшує споживання пального та навантажує екологічні системи. Особливо важко доводиться сажовому фільтру DPF, який вимагає регулярної регенерації при високій температурі та тривалому русі трасою.

Якщо постійно переривати процес випалювання сажі вимкненням мотора в міських заторах, фільтр швидко забивається. Це призводить до втрати потужності, переходу двигуна в аварійний режим та необхідності дорогого професійного очищення або заміни DPF. З цієї причини покупка дизеля виключно для поїздок у межах одного району міста часто стає фінансово недоцільною.

Складні вузли

Економія на пальному може легко нівелюватися ремонтом високотехнологічних компонентів дизельної системи. Турбокомпресор чутливий до якості моторного мастила та інтервалів його заміни. Паливні форсунки системи Common Rail працюють під високим тиском і вимагають ідеальної чистоти пального, а заміна кількох елементів або помпи високого тиску обійдеться в солідну суму.

Читайте також:

Додатковою статтею витрат на сучасних дизелях є система SCR, яка використовує спеціальну рідину AdBlue для нейтралізації викидів. Окрім регулярного поповнення бачка, водій ризикує зіткнутися з поломками датчиків, помпи або кристалізацією реагенту, що при виході з ладу повністю блокує запуск мотора.

При річному пробігу до 10 000 км кращим вибором залишається простіший бензиновий двигун.

Раніше Новини.LIVE писали, чому в Україні бензинові авто популярніші за дизельні. Дизельний двигун вимогливіший в утриманні через складнішу конструкцію.

Також читайте, які двигуни довговічніші: дизельні чи бензинові. Серед водіїв ця суперечка триває вже дуже давно.