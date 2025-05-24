Чому українці купляють більше бензинових авто, а не дизельних

Що впливає на моторні вподобання? Фото: goodcar.com

Українці віддають перевагу бензиновим автомобілям, попри більшу економічність та довговічність дизельних машин. Наприклад, за інформацією Укравтопром, у квітні в Україну завезли понад 20 7000 вживаних легкових авто, серед яких 46% були бензиновими, а 22% — дизельними.

Чому вітчизняні водії мають саме такі моторні вподобання, пояснили Wheel News.

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Примарна економія

Дизель витрачає на 2-3 літри пального менше, ніж бензиновий мотор за однакового пробігу.

Але при цьому дизельний двигун вимогливіший в утриманні через складнішу конструкцію. Тому витрати на нього будуть більшими.

Двигун звичайно прослужить довше та надійніше, але лише за дотримання регламенту ТО, який особливо на пробігах понад 150 000 км потребуватиме значних вкладень.

Існує проблема з пошуком СТО, де дійсно якісно обслужать дизельне авто. Адже складність конструкції потребує пошуків гарного моториста, який при наявності досвіду та кваліфікації буде брати зовсім інші гроші.

Динамічні показники

Дизельні двигуни важчі та працюють оптимально при нижчих обертах двигуна. Тоді як бензинові мотори за аналогічної потужності матимуть вищі обороти, а отже й кращі динамічні показники.

Доступність моделей

На ринку представлено більше бензинових автомобілів різних марок та моделей, що дає споживачам більше вибору й можливості знайти автомобіль, який відповідає їхнім вимогам. Зрештою, коли споживачі обирають автомобіль, вони часто орієнтуються на популярні тренди та рекомендації. Позаяк бензинові машини залишаються найпоширенішими, це впливає й на вибір нових покупців.

Раніше механік назвав найнадійніше вживане авто з дизельним двигуном. Також ми писали про п'ять довговічних дизельних моторів, які переживуть будь-який автомобіль.