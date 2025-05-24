Почему украинцы покупают больше бензиновых авто, а не дизельных

Что влияет на моторные предпочтения? Фото: goodcar.com

Украинцы отдают предпочтение бензиновым автомобилям, несмотря на большую экономичность и долговечность дизельных машин. Например, по информации Укравтопром, в апреле в Украину завезли более 20 7000 подержанных легковых авто, среди которых 46% были бензиновыми, а 22% — дизельными.

Почему отечественные водители имеют именно такие моторные предпочтения, объяснили Wheel News.

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Призрачная экономия

Дизель расходует на 2-3 литра топлива меньше, чем бензиновый мотор при одинаковом пробеге.

Но при этом дизельный двигатель более требователен в содержании из-за более сложной конструкции. Поэтому расходы на него будут больше.

Двигатель, конечно, прослужит дольше и надежнее, но только при соблюдении регламента ТО, который особенно на пробегах более 150 000 км потребует значительных вложений.

Существует проблема с поиском СТО, где действительно качественно обслужат дизельное авто. Ведь сложность конструкции требует поисков хорошего моториста, который при наличии опыта и квалификации будет брать совсем другие деньги.

Динамические показатели

Дизельные двигатели тяжелее и работают оптимально при более низких оборотах двигателя. Тогда как бензиновые моторы при аналогичной мощности будут иметь более высокие обороты, а значит и лучшие динамические показатели.

Доступность моделей

На рынке представлено больше бензиновых автомобилей различных марок и моделей, что дает потребителям больше выбора и возможности найти автомобиль, который соответствует их требованиям.

В конце концов, когда потребители выбирают автомобиль, они часто ориентируются на популярные тренды и рекомендации. Так как бензиновые машины остаются самыми распространенными, это влияет и на выбор новых покупателей.

Ранее механик назвал самое надежное подержанное авто с дизельным двигателем. Также мы писали о пяти долговечных дизельных моторов, которые переживут любой автомобиль.