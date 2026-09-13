Дизельний біоцид для авто: що це та коли використовувати

Заправка дизпаливом. Фото: jdpower.com

Волога та бруд у паливному баку дизельного автомобіля створюють ідеальне середовище для розмноження бактерій і грибків. Ця мікробіологічна спільнота поступово забруднює солярку, перетворюючись на густий осад та шлам. У результаті силовий агрегат починає працювати нестабільно та втрачає початкову потужність. Дизельний біоцид допомагає швидко знищити ці мікроорганізми та захистити компоненти системи від передчасного зносу.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Причини появи

Потрапляння води в паливний бак відбувається через пошкоджені ущільнювачі, кришку горловини або під час заправляння на неякісних АЗС. Волога осідає на дні та запускає активне розмноження бактерій і плісняви. Осад здатний швидко забити паливні фільтри, форсунки та магістралі постачання пального. Також життєдіяльність мікроорганізмів провокує корозію внутрішніх стінок металевого бака.

Основними симптомами проблеми є падіння тяги двигуна, чорний дим з вихлопної труби та зростання витрати солярки. У складних випадках подача пального до мотора повністю припиняється через щільні корки з бруду.

Спосіб застосування

Дизельний біоцид діє як спеціальний нейтралізатор, який вбиває бактерії та зупиняє їхнє дальше розмноження. Багато препаратів додатково містять очисні деталі, які змащують елементи системи та відокремлюють воду. Дозування засобу залежить від ступеня зараження пального та вказується виробником на упаковці.

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Для звичайної профілактики використовують невелику концентрацію присадки. Проте для сильного очищення бака потрібне суттєве збільшення дози згідно з інструкцією. Після обробки замінений біоцидом осад може швидко забити фільтри загиблими мікроорганізмами, тому після процедури часто потрібна заміна паливного фільтра.

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