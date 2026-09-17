Дизельный мотор Ford EcoBlue: стоит ли покупать подержанные авто с ним

Двигатель EcoBlue. Фото: hotauto.parts

Покупка автомобиля на вторичном рынке требует глубокого понимания особенностей его силового агрегата. Современный 2-литровый дизельный двигатель семейства EcoBlue от концерна Ford стал основным для многих моделей бренда. Инженеры создали этот двигатель для замены устаревшей линейки Duratorq и максимальной унификации деталей. Несмотря на высокую экономичность и хорошую динамику, данный агрегат имеет специфические технические нюансы.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на АвтоСвит.

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Технические решения

Двигатель EcoBlue получил прочный чугунный блок цилиндров на алюминиевой плите и смещенный на 10 мм коленчатый вал для существенного уменьшения трения. Инженеры применили технологию зеркального обратного вращения во впускной системе, где воздух в первых двух цилиндрах вращается по часовой стрелке, а в остальных двух — против.

Воздух подает компактная турбина с изменяемой геометрией и крыльчаткой из аэрокосмического алюминия, способная разгоняться до 240 000 об/мин. Новые пьезофорсунки подают топливо под давлением 2000 бар через восемь микроскопических отверстий до шести раз за такт.

Все это обеспечило рост крутящего момента на низких оборотах на 20% и снижение расхода топлива на 10–13% по сравнению со старыми двигателями TDCi.

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Силовую установку массово устанавливали как на легковые модели Ford Focus и Kuga, так и на коммерческие автомобили Ford Transit или внедорожники Ford Ranger и Everest. Такая унификация позволила существенно сократить номенклатуру запчастей на складах и упростить обслуживание для автопарков.

Слабые места

Главным риском данного двигателя стал ремень ГРМ, который работает непосредственно в моторном масле для снижения трения. Износ ремня приводит к попаданию продуктов разложения резины в картер, что быстро забивает масляный приемник и грозит масляным голоданием всего двигателя.

Поэтому специалисты рекомендуют менять ремень каждые 100 000–110 000 км, а замену масла со строгим допуском WSS-M2C950-A (SAE 0W-30) не реже, чем каждые 10 000 км.

Пьезофорсунки требуют самого высокого качества дизельного топлива, а на автомобилях 2019 года выпуска встречался заводской дефект внутреннего покрытия каналов, которое отслаивалось и блокировало подачу топлива.

Также на автомобилях Ford Transit встречаются сбои в приводе турбокомпрессора с кодом неисправности P2599 и стандартные проблемы с системами EGR, AdBlue и сажевым фильтром.

Однако при условии своевременного обслуживания, использования качественного масла и топлива двигатель EcoBlue легко преодолевает более 300 000–400 000 км без капитального ремонта.

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