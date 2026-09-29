Какие модели Ford лучше покупать подержанными: советы экспертов

Ford Mustang 2019 года. Фото: netcarshow.com

Новые автомобили быстро теряют в цене сразу после выезда из автосалона. Именно поэтому надежные подержанные модели Ford становятся привлекательной альтернативой. Эксперты Consumer Reports проанализировали историю поломок и выделили несколько удачно сконструированных автомобилей. Выбор подержанного варианта позволяет существенно сэкономить средства и избежать переплаты за первоначальное обесценивание.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

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Легендарные модели

Спортивное заднеприводное купе Ford Mustang 2019 и 2020 годов получило от Consumer Reports высокую оценку надежности, которая существенно превышает показатели большинства конкурентов того же года выпуска. Покупка этих экземпляров позволяет существенно сэкономить по сравнению с новой модельной линейкой, сохранив тот же классический характер спортивного автомобиля. Благодаря существенной разнице в цене версия GT предыдущего поколения остается финансово выгодной покупкой.

Тяжелый пикап Ford F-250 Super Duty 2016 года выпуска остаётся проверенным рабочим инструментом. Грузовик сохраняет около 76% своей стоимости через пять лет, однако экземпляр возрастом около десяти лет стоит значительно дешевле нового аналога. Покупка подержанного пикапа позволяет избежать переплат за первые царапины и высокие дилерские наценки, получая машину для тяжелой повседневной работы.

Современные кроссоверы

Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E 2024 года потерял около 35% от первоначальной цены всего за первые годы. Аналитики отмечают существенное улучшение надежности этой версии по сравнению с предшественниками, что делает ее идеальным вариантом для покупки на вторичном рынке.

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Компактный кроссовер Ford Bronco Sport 2024 года потерял около 27% своей первоначальной стоимости. Автомобиль удерживает позиции среди лидеров по сохранности стоимости в своем сегменте, предлагая проверенные узлы и превосходную практичность. Водитель получает яркий дизайн и техническую базу без необходимости платить полную цену.

Ранее Новини.LIVE писали, стоит ли покупать подержанные автомобили с дизельным двигателем Ford EcoBlue. Несмотря на высокую экономичность и хорошую динамику, данный агрегат имеет специфические технические нюансы.

Также автоэксперты назвали основные проблемы подержанного Ford Focus. Главная проблема для покупателя подержанных вариантов заключается в двигателях серии EcoBoost, к выбору которых нужно подходить очень осторожно.