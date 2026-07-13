Золотая эра Ford: пять моделей, которые сделали 2017 год лучшим для компании

Ford Fusion Sport 2017 года. Фото: netcarshow.com

За последнее десятилетие американская автомобильная промышленность претерпела колоссальные изменения. Большинство производителей полностью отказались от классических седанов и хэтчбеков в пользу массивных внедорожников, кроссоверов и пикапов. Компания Ford не стала исключением из этого правила, свернув выпуск многих культовых легковых моделей ради масштабной и дорогостоящей разработки электромобилей. Однако для настоящих энтузиастов именно 2017 год остается современным пиком бренда, когда с конвейера сходили по-настоящему эмоциональные машины.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Легендарные спорткары

Вершиной линейки масляных автомобилей того периода стал Mustang Shelby GT350. Главной фишкой этой модификации был уникальный атмосферный 5,2-литровый двигатель V8 с плоским коленчатым валом, развивавший мощность 526 к.с. Этот силовой агрегат развивал обороты свыше 8000 об/мин и по звуку напоминал европейские суперкары, а работал он исключительно с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

На вершине модельного ряда компании гордо стоял среднемоторный суперкар Ford GT. Вместо классического V8 с нагнетателем новое поколение получило битурбированный двигатель V6 EcoBoost, а его гоночная версия навсегда вписала имя марки в историю, выиграв легендарный марафон 24 часа Ле-Мана. Сейчас эти экзотические купе стоят на аукционах значительно дороже, чем во время старта продаж.

Заряженные хэтчбеки

Уникальность американской марки в 2017 году заключалась в том, что технологии для настоящих водителей были доступны даже в бюджетном сегменте. Компактный Ford Fiesta ST не поражал рекордной мощностью, но его легкий кузов, задорный турбомотор и механическая коробка передач дарили невероятные эмоции от вождения. Сегодня, на фоне общего подорожания автомобилей, этот недорогой хот-хэтч считается настоящим героем ушедшей эпохи.

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Для более радикальных фанатов скорости предлагался полноприводный монстр Ford Focus RS. Автомобиль оснащался 2,3-литровым турбодвигателем мощностью 350 л.с. с системой распределения крутящего момента. Хэтчбек имел специальный режим дрифта для эффектных заносов и стал настоящей иконой поколения раллийных машин для повседневных поездок.

Быстрые седаны

Помимо бескомпромиссных спорткаров марка выпускала один из лучших скрытых перформанс-седанов современности Ford Fusion Sport. Внешне автомобиль почти не отличался от стандартных семейных версий, что делало его идеальным волком в овечьей шкуре.

Под капотом этого седана скрывался 2,7-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом, развивавший мощность 325 к.с. Благодаря системе полного привода и адаптивной подвеске машина разгонялась до 100 км/ч всего за 5 с. К сожалению, всю линейку Fusion сняли с производства вскоре после завершения выпуска спортивной модификации.

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