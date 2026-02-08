Ford, способный проехать миллионы километров без капитального ремонта

Ford F-350 с большим пробегом. Скриншот: @Pickuptrucktalk

Два американских пикапа Ford F-350 преодолели отметку в более 2 000 000 км пробега, став мировыми рекордсменами среди автомобилей своей марки. Такие результаты доказывают возможность длительной эксплуатации техники при условии профессионального ухода и регулярного сервиса.

Об этом сообщил Hot Cars.

Реклама

Читайте также:

Рекорд Ford F-350 Super Duty

Джон Фриланд из Техаса стал владельцем Ford F-350 2000 года с пробегом всего 8 км на одометре. В течение следующих десятилетий он лично управлял автомобилем, который в результате преодолел отметку 2 188 700 км. Этот показатель стал одним из самых высоких в мире для пикапов этой марки.

Огромная дистанция накопилась благодаря профессиональной деятельности владельца, который после выхода на пенсию начал работать перевозчиком срочных грузов на большие расстояния. Изначально ежемесячный пробег составлял около 4000 км, но со временем интенсивность поездок выросла до 29 000 км.

Самым удивительным является то, что оригинальный двигатель, трансмиссия и задняя часть конструкции остались родными даже после преодоления миллионов километров. Владелец заменял только расходные детали, среди которых были сцепление, генератор и рулевой механизм, что является привычным для такой интенсивной эксплуатации. Для поддержания рабочего состояния использовались исключительно оригинальные масла и фильтры от производителя.

Особое внимание уделялось чистоте топливной системы с помощью специальных дизельных присадок, которые помогали держать инжекторы в чистоте. Благодаря такому подходу топливные инжекторы удалось эксплуатировать на протяжении более 1 600 000 км до момента их первой замены. Использование качественных шин позволяло проезжать 190 000-200 000 км до следующей смены резины, а сухой климат Техаса уберег кузов от появления коррозии.

Также читайте:

Внедорожники и кроссоверы Toyota, которые служат дольше RAV4

Названо топливо, которое спасет дизельные двигатели автомобилей

Второй случай F-350

Еще один пикап Ford F-350 2013 года выпуска под управлением владельца по имени Эндрю смог преодолеть дистанцию 2 092 100 км. Автомобиль приобрели подержанным с пробегом 157 700 км, после чего начался период чрезвычайно тщательного ухода за техникой. Владелец был вынужден придерживаться строгого графика обслуживания, чтобы обеспечить стабильную работу дизеля объемом 6,7 л.

Регламент предусматривал замену масла и фильтров каждые 12 875 км с обязательным добавлением стабилизаторов к топливу и маслу. При буксировке грузов скорость автомобиля ограничивалась в диапазоне 90-100 км/ч для уменьшения нагрузки на основные узлы. За время эксплуатации пришлось трижды заменить турбокомпрессоры и трансмиссию, но общая надежность конструкции подтвердила долговечный статус модели.