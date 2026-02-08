Відео
Головна Авто Який Ford витримує мільйонні пробіги без капітального ремонту двигуна

Який Ford витримує мільйонні пробіги без капітального ремонту двигуна

Дата публікації: 8 лютого 2026 11:45
Ford, здатний проїхати мільйони кілометрів без капітального ремонту
Ford F-350 з великим пробігом. Скриншот: @Pickuptrucktalk

Два американські пікапи Ford F-350 подолали позначку у понад 2 000 000 км пробігу, ставши світовими рекордсменами серед автомобілів своєї марки. Такі результати доводять можливість тривалої експлуатації техніки за умови фахового догляду та регулярного сервісу.

Про це повідомив Hot Cars.

Рекорд Ford F-350 Super Duty

Джон Фріланд з Техасу став власником Ford F-350 2000 року з пробігом лише 8 км на одометрі. Протягом наступних десятиліть він особисто керував автомобілем, який у результаті подолав позначку 2 188 700 км. Цей показник став одним з найвищих у світі для пікапів цієї марки.

Величезна дистанція накопичилася завдяки професійній діяльності власника, який після виходу на пенсію почав працювати перевізником термінових вантажів на великі відстані. Спочатку щомісячний пробіг становив близько 4000 км, але з часом інтенсивність поїздок зросла до 29 000 км.

Найдивовижнішим є те, що оригінальний двигун, трансмісія та задня частина конструкції залишилися рідними навіть після подолання мільйонів кілометрів. Власник замінював лише розхідні деталі, серед яких були зчеплення, генератор та рульовий механізм, що є звичним для такої інтенсивної експлуатації. Для підтримки робочого стану використовувалися виключно оригінальні оливи та фільтри від виробника.

Особлива увага приділялася чистоті паливної системи за допомогою спеціальних дизельних присадок, які допомагали тримати інжектори в чистоті. Завдяки такому підходу паливні інжектори вдалося експлуатувати протягом понад 1 600 000 км до моменту їхньої першої заміни. Використання якісних шин дозволяло проїжджати 190 000-200 000 км до наступної зміни гуми, а сухий клімат Техасу вберіг кузов від появи корозії.

Другий випадок F-350

Ще один пікап Ford F-350 2013 року випуску під керуванням власника на ім'я Ендрю зміг подолати дистанцію 2 092 100 км. Автомобіль придбали вживаним з пробігом 157 700 км, після чого почався період надзвичайно ретельного догляду за технікою. Власник був змушений дотримуватися суворого графіка обслуговування, щоб забезпечити стабільну роботу дизеля об’ємом 6,7 л.

Регламент передбачав заміну оливи та фільтрів кожні 12 875 км з обов'язковим додаванням стабілізаторів до пального та мастила. Під час буксирування вантажів швидкість автомобіля обмежувалася в діапазоні 90-100 км/год для зменшення навантаження на основні вузли. За час експлуатації довелося тричі замінити турбокомпресори та трансмісію, але загальна надійність конструкції підтвердила довговічний статус моделі.

США рекорд авто Ford автомобіль Мотор двигун
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
