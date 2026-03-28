Какой Ford Focus III с пробегом лучше: бензиновый или дизельный

Ford Focus третьего поколения (2011-2018) остается одним из самых популярных подержанных авто в Украине благодаря сочетанию стиля и динамики. Огромный выбор предложений из США и Европы позволяет подобрать машину под любой бюджет, но техническая начинка разных версий имеет существенные отличия. Понимание особенностей бензиновых и дизельных модификаций поможет избежать дорогостоящих ремонтов после покупки. Глобальный статус модели гарантирует доступность запчастей, однако выбор конкретного агрегата требует взвешенного подхода.

Особенности кузова

Модель получила качественное цинковое покрытие, надежно защищающее металл от ржавчины даже в местах глубоких сколов. Наличие коррозии обычно свидетельствует о некачественном восстановлении после аварии, что часто встречается среди американских экземпляров. Характерной чертой всех заводских машин являются неравномерные зазоры между панелями, что иногда ошибочно воспринимается как признак ремонта.

Практичность дизайна подчеркивают неокрашенные пластиковые накладки на порогах и бамперах, которые защищают лакокрасочное покрытие от песка и камней. После рестайлинга 2015 года передняя часть авто стала напоминать модели Aston Martin из-за специфической формы решетки. Салон встречает мягким пластиком, однако пассажирам заднего ряда может быть тесно из-за ограниченного пространства для ног и плеч.

Силовые агрегаты

Наиболее выносливым среди бензиновых вариантов считается атмосферный двигатель объемом 1,6 л Duratec. Он отличается простотой конструкции и отлично подходит для установки газобаллонного оборудования. Единственным слабым местом этого агрегата является дроссельная заслонка, которую иногда достаточно просто почистить для восстановления стабильной работы.

Турбированные моторы серии EcoBoost требуют значительно больше внимания и качественного обслуживания. В литровых агрегатах ремень ГРМ работает в масляной ванне, что требует использования специфического масла и замены уже на 100 000 км пробега.

Дизельный двигатель 1,6 л TDCi после модернизации стал значительно надежнее и уже не имеет проблем с быстрым износом цилиндропоршневой группы, которыми грешил предшественник.

Проблемный автомат

Больше всего критики со стороны технических специалистов получает роботизированная трансмиссия Powershift с сухим сцеплением. Владельцы часто жалуются на рывки при переключении передач и преждевременный износ электронного блока управления. Ремонт такой коробки может стоить несколько тысяч долларов, хотя украинские мастера уже научились качественно восстанавливать эти узлы с предоставлением гарантии.

На фоне сухих версий мокрый робот, который устанавливался на двухлитровые дизели, выглядит значительно надежнее, хотя он сложнее в ремонте.

Механические 5-ступенчатые коробки требуют регулярного контроля уровня масла, так как протекание сальников может привести к масляному голоданию пятой передачи. 6-ступенчатая механика считается наиболее беспроблемным вариантом для длительной эксплуатации.

Спортивная управляемость

Подвеска является главным козырем Focus 3, предлагая образцовый баланс между комфортом и точностью управления. Передняя независимая конструкция и задняя многорычажная система обеспечивают эффект пассивного подруливания на поворотах. Ресурс передних амортизаторов составляет около 100 000 км, а сайлентблоки и шаровые опоры способны выдержать до 150 000 км украинских дорог.

Американские версии часто оснащены легкосплавными передними рычагами с гидравлическими сайлентблоками, что добавляет плавности хода. Однако такие узлы официально меняются только в сборе, что повышает стоимость сервиса. Задняя подвеска чрезвычайно прочная, но при выходе из строя требует комплексного ремонта с заменой всех рычагов одновременно для сохранения правильной геометрии колес.