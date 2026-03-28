Який Ford Focus III з пробігом кращий: бензиновий чи дизельний

Ford Focus 2014 року. Фото: infocar.ua

Ford Focus третього покоління (2011-2018) залишається одним з найпопулярніших вживаних авто в Україні завдяки поєднанню стилю та динаміки. Величезний вибір пропозицій зі США та Європи дозволяє підібрати машину під будь-який бюджет, але технічна начинка різних версій має суттєві відмінності. Розуміння особливостей бензинових та дизельних модифікацій допоможе уникнути дорогих ремонтів після покупки. Глобальний статус моделі гарантує доступність запчастин, проте вибір конкретного агрегату потребує виваженого підходу.

Особливості кузова

Модель отримала якісне цинкове покриття, що надійно захищає метал від іржі навіть у місцях глибоких сколів. Наявність корозії зазвичай свідчить про неякісне відновлення після аварії, що часто зустрічається серед американських екземплярів. Характерною рисою всіх заводських машин є нерівномірні зазори між панелями, що іноді помилково сприймається як ознака ремонту.

Практичність дизайну підкреслюють нефарбовані пластикові накладки на порогах та бамперах, які захищають лакофарбове покриття від піску та каміння. Після рестайлінгу 2015 року передня частина авто стала нагадувати моделі Aston Martin через специфічну форму решітки. Салон зустрічає м’яким пластиком, проте пасажирам заднього ряду може бути тісно через обмежений простір для ніг та плечей.

Силові агрегати

Найбільш витривалим серед бензинових варіантів вважається атмосферний двигун об’ємом 1,6 л Duratec. Він відрізняється простотою конструкції та чудово підходить для встановлення газобалонного обладнання. Єдиним слабким місцем цього агрегату є дросельна заслінка, яку іноді достатньо просто почистити для відновлення стабільної роботи.

Турбовані мотори серії EcoBoost вимагають значно більше уваги та якісного обслуговування. У літрових агрегатах ремінь ГРМ працює в масляній ванні, що потребує використання специфічної оливи та заміни вже на 100 000 км пробігу.

Дизельний двигун 1,6 л TDCi після модернізації став значно надійнішим і вже не має проблем зі швидким зносом циліндропоршневої групи, якими грішив попередник.

Проблемний автомат

Найбільше критики з боку технічних фахівців отримує роботизована трансмісія Powershift з сухим зчепленням. Власники часто скаржаться на ривки під час перемикання передач та передчасний знос електронного блоку керування. Ремонт такої коробки може коштувати кілька тисяч доларів, хоча українські майстри вже навчилися якісно відновлювати ці вузли з наданням гарантії.

На тлі сухих версій мокрий робот, що встановлювався на дволітрові дизелі, виглядає значно надійнішим, хоча він складніший у ремонті.

Механічні 5-ступеневі коробки потребують регулярного контролю рівня мастила, позаяк протікання сальників може призвести до масляного голодування п’ятої передачі. 6-ступенева механіка вважається найбільш безпроблемним варіантом для тривалої експлуатації.

Також читайте:

Названо найгірші двигуни на вживаних машинах Ford

Механік назвав найнадійніше дешеве авто з пробігом

Спортивна керованість

Підвіска є головним козирем Focus 3, пропонуючи зразковий баланс між комфортом та точністю керування. Передня незалежна конструкція та задня багатоважільна система забезпечують ефект пасивного підкермування на поворотах. Ресурс передніх амортизаторів становить близько 100 000 км, а сайлентблоки та кульові опори здатні витримати до 150 000 км українських доріг.

Американські версії часто оснащені легкосплавними передніми важелями з гідравлічними сайлентблоками, що додає плавності ходу. Проте такі вузли офіційно змінюються лише в зборі, що підвищує вартість сервісу. Задня підвіска надзвичайно тривка, але при виході з ладу потребує комплексного ремонту з заміною всіх важелів одночасно для збереження правильної геометрії коліс.