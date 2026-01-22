Почему Ford отказался от классических седанов в пользу кроссоверов

Ford Mondeo 2017 года на снегу. Фото: reddit.com

Решение компании Ford прекратить выпуск седанов на американском рынке было обусловлено финансовыми показателями, а не падением спроса. Несмотря на популярность моделей Fusion и Focus среди клиентов, автопроизводитель не смог найти способ сделать их производство прибыльным.

Экономическая целесообразность

Гендиректор Ford Джим Фарли объяснил, что рынок седанов остается оживленным, однако компания не нашла путей для выгодной конкуренции в этом секторе. Именно поэтому бренд решил выйти из бизнеса "скучных" авто и сосредоточиться на культовых транспортных средствах. Большинство традиционных моделей, кроме Mustang, были сняты с производства в США еще до 2020 года.

При этом данные за 2025 год подтверждают устойчивый интерес к седанам среди американских потребителей. Продажи Toyota Camry выросли на 2%, составив 316 185 единиц, Corolla увеличила реализацию на 6,5% до 248 088 автомобилей, а Nissan Versa показал скачок на 20,5% (51 310 авто). Дело в том, что средняя цена новой машины в сентябре 2025 года впервые превысила 50 000 долларов, поэтому рынок нуждается в бюджетных решениях.

Перспективы модельного ряда

Технически Ford не отказался от седанов полностью, ведь модели Mondeo и Taurus до сих пор продаются в Китае и на Ближнем Востоке. Сейчас инженеры бренда работают над созданием более дешевых платформ, что позволит снизить конечную цену для клиентов. Если эти усилия окажутся удачными, традиционные легковые автомобили от американского производителя могут снова появиться на глобальном рынке.

Председатель правления Ford Билл Форд подчеркнул, что акцент на доступности касается не только упрощенных комплектаций: "Можно ли разработать автомобили, которые принципиально дешевле, чтобы вы могли передать это потребителю? Именно над этим мы работаем".