У Ford пояснили, навіщо компанія знищила седани

У Ford пояснили, навіщо компанія знищила седани

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 07:35
Чому Ford відмовився від класичних седанів на користь кросоверів
Ford Mondeo 2017 року на снігу. Фото: reddit.com

Рішення компанії Ford припинити випуск седанів на американському ринку було зумовлене фінансовими показниками, а не падінням попиту. Попри популярність моделей Fusion та Focus серед клієнтів, автовиробник не зміг знайти спосіб зробити їхнє виробництво прибутковим.

Про це повідомив Motor1.

Економічна доцільність

Гендиректор Ford Джим Фарлі пояснив, що ринок седанів залишається жвавим, проте компанія не знайшла шляхів для вигідної конкуренції в цьому секторі. Саме тому бренд вирішив вийти з бізнесу "нудних" авто та зосередитися на культових транспортних засобах. Більшість традиційних моделей, крім Mustang, були зняті з виробництва у США ще до 2020 року.

При цьому дані за 2025 рік підтверджують стійкий інтерес до седанів серед американських споживачів. Продажі Toyota Camry зросли на 2%, склавши 316 185 одиниць, Corolla збільшила реалізацію на 6,5% до 248 088 автомобілів, а Nissan Versa показав стрибок на 20,5% (51 310 авто). Річ у тім, що середня ціна нової машини у вересні 2025 року вперше перевищила 50 000 доларів, тому ринок потребує бюджетних рішень.

Перспективи модельного ряду

Технічно Ford не відмовився від седанів повністю, адже моделі Mondeo та Taurus досі продаються в Китаї та на Близькому Сході. Наразі інженери бренду працюють над створенням дешевших платформ, що дозволить знизити кінцеву ціну для клієнтів. Якщо ці зусилля виявляться вдалими, традиційні легкові автомобілі від американського виробника можуть знову з’явитися на глобальному ринку.

Голова правління Ford Білл Форд наголосив, що акцент  на доступності стосується не лише спрощених комплектацій: "Чи можна розробити автомобілі, які є принципово дешевшими, щоб ви могли передати це споживачеві? Саме над цим ми працюємо".

авто Ford автомобіль виробництво відомі бренди
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
