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Замерзла рідина для омивання лобового скла — що робити водієві

27 листопада 2024 06:00
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Як впоратися з замерзлою рідиною для омивання лобового скла — поради для водіїв
Рідина для омивання скла. Фото: gobdp.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Після морозної ночі на ранок водіїв може чекати вельми неприємний сюрприз. А саме — замерзла рідина для омивання вітрового скла.

Як розв'язати одну з найнеприємніших проблем написав Auto Swiat.

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Як розморозити склоомивач

Найпростіше вчасно залити зимову рідину для омивання, й тоді подібна ситуація не виникне. А коли вже омивач замерз, варто заїхати в теплий гараж або підземний паркінг. За кілька десятків хвилин лід повинен розтанути, що дозволить долити зимову рідину та запобігти повторенню проблеми наступного ранку.

Якщо доступу до місця з обігрівом немає, тепло, яке виробляє двигун, також може допомогти. Варто трохи поїхати, щоб прискорити процес розморожування.

Обережно з інтернет-порадами

Слід уникати заливання додаткових рідин у резервуар, особливо бензину чи розчинників. Такі дії можуть принести більше шкоди, ніж користі, пошкодивши мийну систему.

Якщо вирішили використовувати спеціальний препарат, перед його використанням обов’язково прочитайте інструкцію зі застосування та переконайтеся, що це безпечно. Немає сенсу ризикувати пошкодити склоомивачі, це призведе до ще більших проблем.

Запам'ятайте, лити гарячу воду на замерзле, вкрите кригою лобове скло — однозначно дуже погана ідея. Скло може просто тріснути через температурний шок. Досвідчені водії це знають, але молодші можуть стати жертвами мемів та потрапити на дурний жарт.

Раніше експерти порадили, як правильно видаляти кригу з лобового скла авто. Також ми писали, як повернути 100% прозорість лобовому склу авто.

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