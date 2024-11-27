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Замерзла жидкость для мытья лобового стекла — что делать водителю

27 ноября 2024 06:00
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Как справиться с замерзшей жидкостью для мытья лобового стекла — советы для водителей
Жидкость для омывания стекла. Фото: gobdp.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

После морозной ночи к утру водителей может ожидать весьма неприятный сюрприз. А именно — замерзшая жидкость для омывания ветрового стекла.

Как решить одну из самых неприятных проблем написал Auto Swiat.

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Проще всего вовремя залить зимнюю жидкость для омовения, и тогда подобная ситуация не возникнет. А когда уже омыватель замерз, стоит заехать в теплый гараж или подземный паркинг. Через несколько десятков минут лед должен растаять, что позволит долить зимнюю жидкость и предотвратить повторение проблемы на следующее утро.

Если доступ к месту с обогревом нет, тепло, производимое двигателем, также может помочь. Следует немного поехать, чтобы ускорить процесс размораживания.

Осторожно с интернет-советами

Следует избегать заливки дополнительных жидкостей в резервуар, особенно бензина или растворителей. Такие действия могут принести больше вреда, чем пользы, повредив моечную систему.

Если вы решили использовать специальный препарат, перед его использованием обязательно прочтите инструкцию по применению и убедитесь, что это безопасно. Нет смысла рисковать повреждением стеклоомывателей, это приведет к еще большим проблемам.

Запомните, лить горячую воду на замерзшее, покрытое льдом лобовое стекло — однозначно очень плохая идея. Стекло может просто треснуть из-за температурного шока. Опытные водители это знают, но младшие могут стать жертвами мемов и попасться на глупую шутку.

Ранее эксперты посоветовали, как правильно удалять лед с лобового стекла авто. Также мы писали, как вернуть 100% прозрачность лобовому стеклу авто.

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