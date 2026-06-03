Забутий Subaru, за яким сьогодні полюють водії

Subaru SVX. Фото: Bring a Trailer

Наприкінці 1980-х років японська автомобільна промисловість переживала справжній бум. Поки конкуренти створювали культові спорткари, компанія Subaru асоціювалася виключно з дешевими та практичними утилітарними універсалами. Прагнучи кардинально змінити свій імідж та завоювати престиж, бренд пішов на сміливий експеримент без жодних бюджетних обмежень. Результатом інженерної роботи став унікальний автомобіль Subaru SVX, який ринок тоді просто не встиг зрозуміти.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Hot Cars.

Шедевр Джуджаро

Дизайн купе під назвою Subaru SVX створив знаменитий італійський майстер Джорджетто Джуджаро. Головною візуальною фішкою машини став унікальний скляний купол, натхненний кабінами реактивних винищувачів. Бокові вікна отримали унікальну конструкцію "вікно у вікні", де опускалася лише нижня частина секції. Спеціально для цього проєкту розробники вигадали нову технологію з'єднання металу зі склом, зумівши досягти разючого коефіцієнта аеродинамічного опору 0,29.

Під капотом встановив унікальний 3,3-літровий 6-циліндровий опозитний двигун EG33 потужністю 230 к.с. та обертовим моментом 309 Нм. Це був найбільший та найпотужніший агрегат марки на той момент. Силовий привід поєднувався виключно з 4-ступеневим автоматом, позаяк жодна механічна коробка передач компанії не могла витримати колосальних навантажень цього мотора. Машина отримала прогресивну систему повного приводу, а ексклюзивні версії для внутрішнього японського ринку додатково оснащувалися системою керування всіма чотирма колесами.

Причини провалу

Попри інноваційність, модель зазнала фінансової катастрофи відразу через кілька серйозних чинників. Початок продажів у липні 1991 року збігся зі здутим міхуром японської економіки та початком глобальної світової рецесії. Через великі зовнішні габарити та об'єм двигуна понад 2 л покупці в Японії змушені були сплачувати величезні щорічні дорожні податки.

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Крім того, базова автоматична трансмісія, запозичена у моделі Legacy, погано справлялася з потужністю мотора. Ранні екземпляри страждали від масових поломок зчеплення та перегріву робочої рідини, рідко долаючи 160 000 км без дорогого ремонту коробки передач.

Замість запланованих 10 000 штук на рік, загальний тираж за весь час виробництва до грудня 1996 року склав лише 24 379 одиниць по всьому світу. Втім, сьогодні за цими рідкісними екземплярами ведеться справжнє полювання серед поціновувачів унікальних автомобілів.

Раніше Новини.LIVE писали, про пʼять маловідомих корисних функцій автомобілів Subaru. Навіть деякі давні шанувальники марки не в курсі про кілька прихованих у машинах можливостей.

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