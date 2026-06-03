Забытый Subaru, за которым сегодня охотятся водители

Subaru SVX. Фото: Bring a Trailer

В конце 1980-х годов японская автомобильная промышленность переживала настоящий бум. Пока конкуренты создавали культовые спорткары, компания Subaru ассоциировалась исключительно с дешевыми и практичными утилитарными универсалами. Стремясь кардинально изменить свой имидж и завоевать престиж, бренд пошел на смелый эксперимент без всяких бюджетных ограничений. Результатом инженерной работы стал уникальный автомобиль Subaru SVX, который рынок тогда просто не успел понять.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Hot Cars.

Шедевр Джуджаро

Дизайн купе под названием Subaru SVX создал знаменитый итальянский мастер Джорджетто Джуджаро. Главной визуальной фишкой машины стал уникальный стеклянный купол, вдохновленный кабинами реактивных истребителей. Боковые окна получили уникальную конструкцию "окно в окне", где опускалась только нижняя часть секции. Специально для этого проекта разработчики придумали новую технологию соединения металла со стеклом, сумев достичь поразительного коэффициента аэродинамического сопротивления 0,29.

Под капотом установил уникальный 3,3-литровый 6-цилиндровый оппозитный двигатель EG33 мощностью 230 л.с. и крутящим моментом 309 Нм. Это был самый большой и мощный агрегат марки на тот момент. Силовой привод сочетался исключительно с 4-ступенчатым автоматом, так как ни одна механическая коробка передач компании не могла выдержать колоссальных нагрузок этого мотора. Машина получила прогрессивную систему полного привода, а эксклюзивные версии для внутреннего японского рынка дополнительно оснащались системой управления всеми четырьмя колесами.

Причины провала

Несмотря на инновационность, модель потерпела финансовую катастрофу сразу из-за нескольких серьезных факторов. Начало продаж в июле 1991 года совпало со сдутым пузырем японской экономики и началом глобальной мировой рецессии. Из-за больших внешних габаритов и объема двигателя более 2 л покупатели в Японии вынуждены были платить огромные ежегодные дорожные налоги.

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Кроме того, базовая автоматическая трансмиссия, позаимствованная у модели Legacy, плохо справлялась с мощностью мотора. Ранние экземпляры страдали от массовых поломок сцепления и перегрева рабочей жидкости, редко преодолевая 160 000 км без дорогостоящего ремонта коробки передач.

Вместо запланированных 10 000 штук в год, общий тираж за все время производства до декабря 1996 года составил лишь 24 379 единиц по всему миру. Впрочем, сегодня за этими редкими экземплярами ведется настоящая охота среди ценителей уникальных автомобилей.

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