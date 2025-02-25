Коли моторне мастило стає небезпечним для двигуна авто

Перевірка двигуна. Фото: autozone.com

Іноді погодні умови перетворюють моторне мастило на небезпечну для автомобіля речовину. За якої температури олива для двигуна може замерзнути.

Про це написав SUV News.

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В’язкість оливи

Моторні мастила мають різний показник в’язкості, від якого залежить здатність речовини покривати фрикційні елементи захисною плівкою. Температура вносить свої корективи в цей параметр, позаяк на морозі в’язкість зростає, що робить мастило занадто густим.

Коли замерзають мастила

Більшість мінеральних олив застигають за -15 °C.

Напівсинтетичні — за -25 °C.

Синтетичні — до -40 °C.

Запускати мотор за таких температур небезпечно, адже застигле мастило не лише не змащує деталі, а й блокує їх, що призводить до заклинювання двигуна.

Термін використання

Поріг замерзання оливи залежить також від терміну її використання. Старе мастило може замерзати за набагато вищих температур, позаяк вже частково втратило свої властивості.

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