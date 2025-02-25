Когда моторное масло становится опасным для двигателя авто

Проверка двигателя. Фото: autozone.com

Иногда погодные условия превращают моторное масло в опасное для автомобиля вещество. При какой температуре масло для двигателя может замерзнуть.

Об этом написал SUV News.

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Вязкость масла

Моторные масла имеют разный показатель вязкости, от которого зависит способность вещества покрывать фрикционные элементы защитной пленкой. Температура вносит свои коррективы в этот параметр, так как на морозе вязкость возрастает, что делает масло слишком густым.

Когда замерзают масла

Большинство минеральных масел застывают при -15 °C.

Полусинтетические — при -25 °C.

Синтетические — до -40 °C.

Запускать мотор при таких температурах опасно, ведь застывшее масло не только не смазывает детали, но и блокирует их, что приводит к заклиниванию двигателя.

Срок использования

Порог замерзания масла зависит также от срока его использования. Старое масло может замерзать при гораздо более высоких температурах, так как уже частично утратило свои свойства.

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