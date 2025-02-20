Как долго антифриз остается эффективным в двигателе авто

Заливка охлаждающей жидкости. Фото: angi.com

Для бесперебойной работы двигателей внутреннего сгорания одним из важнейших элементов является охлаждающая жидкость, которая поступает в радиатор и течет по всему мотору. Когда жидкость нужно менять и как узнать, что она испортилась.

Об этом написал Slash Gear.

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Обновление жидкости

Термины "охлаждающая жидкость" и "антифриз" часто используются как синонимы, но разница есть. Антифриз — это концентрат, который смешивается с водой для создания охлаждающей жидкости.

Ее следует регулярно обновлять в зависимости от рекомендаций производителя. Например, Toyota предлагает менять охлаждающую жидкость каждые два года или 48 000 км. В то же время некоторые автомобили Mercedes-Benz могут проехать более 160 000 км без ее замены. В любом случае прислушайтесь к рекомендациям производителя авто.

Проверка жидкости

Перед заменой нужно убедиться, что охлаждающая жидкость все еще пригодна к использованию. Не откупоренная бутылка антифриза имеет срок годности до пяти лет. Но после того, как бутылка открыта, лучше всего использовать остатки жидкости в течение года.

Большинство антифриза имеет яркие цвета, но иногда он приобретает темный оттенок коричневого или ржавеет, когда испортится. Другие признаки включают зловонный, затхлый запах из контейнера и ил на дне.

Последствия небрежного использования

Охлаждающая жидкость с истекшим сроком годности может перегреть двигатель, привести к коррозии радиатора, водяного насоса и других металлических частей, а в итоге — к очень дорогому ремонту.

Ранее мы писали, какие виды антифриза существуют и можно ли их смешивать. Также эксперты объяснили, почему замерзает охлаждающая жидкость в авто и как это предотвратить.