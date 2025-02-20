Як довго антифриз залишається ефективним у двигуні авто

Заливка охолоджувальної рідини. Фото: angi.com

Для безперебійної роботи двигунів внутрішнього згоряння однією з найважливіших елементів є охолоджувальна рідина, яка надходить до радіатора та тече по всьому мотору. Коли рідину потрібно міняти та як дізнатися, що вона зіпсувалася.

Про це написав Slash Gear.

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Оновлення рідини

Терміни "охолоджувальна рідина" та "антифриз" часто використовуються як синоніми, але різниця є. Антифриз — це концентрат, який змішується з водою для створення охолоджувальної рідини.

Її слід регулярно оновлювати залежно від рекомендацій виробника. Наприклад, Toyota пропонує міняти охолоджувальну рідину кожні два роки або 48 000 км. Водночас деякі автомобілі Mercedes-Benz можуть проїхати понад 160 000 км без її заміни. У будь-якому випадку прислухайтеся до рекомендацій виробника авто.

Перевірка рідини

Перед заміною потрібно переконатися, що охолоджувальна рідина все ще придатна до використання. Невідкоркована пляшка антифризу має термін придатності до п’яти років. Але після того, як пляшку відкрито, найкраще використати залишки рідини протягом року.

Більшість антифризу має яскраві кольори, але іноді він набуває темного відтінку коричневого або іржавіє, коли зіпсується. Інші ознаки включають смердючий, затхлий запах з контейнера та мул на дні.

Наслідки недбалого використання

Охолоджувальна рідина з вичерпаним терміном придатності може перегріти двигун, призвести до корозії радіатора, водяної помпи та інших металевих частин, а у підсумку — до дуже дорого ремонту.

Раніше ми писали, які види антифризу існують та чи можна їх змішувати. Також експерти пояснили, чому замерзає охолоджувальна рідина в авто та як цьому запобігти.