Названо найважчий у догляді колір автомобіля

Автомобілі різних кольорів. Фото: Новини.LIVE

Сучасні виробники пропонують величезну кількість відтінків та варіантів покриття кузова, що дозволяє легко персоналізувати будь-яку машину. Проте під час вибору фарби важливо враховувати не лише естетичний фактор, а й практичність у щоденному використанні. Деякі популярні варіанти вимагають від власників занадто багато зусиль та часу на підтримання чистоти. Нові дослідження доводять, що один з найпоширеніших кольорів на ринку є водночас найскладнішим у догляді.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Статистика популярності

У травні 2026 року аналітики видання Kelley Blue Book оприлюднили щорічний звіт щодо популярності автомобільних кольорів, що базується на глобальних даних компанії BASF за 2025 рік. Відповідно до зібраної статистики, чорний колір упевнено утримує другу позицію у світі. У Північній та Південній Америці його обрали 20% покупців, тоді як глобальний ринковий показник досяг 23%. Лідером уподобань залишається білий колір, який займає 28% американського та 38% світового ринків.

Чорний глянцевий кузов приваблює людей своїм позачасовим стильним виглядом та нейтральністю, яка пасує будь-якому класу техніки. Проте солідна база досліджень вказує на серйозний технічний мінус такого вибору. Світлий дорожній пил, пісок, пилок дерев та дрібні сліди від невдалого полірування створюють різкий контраст з темною поверхнею. Через це свіжовимитий автомобіль втрачає ідеальний вигляд уже через кілька кілометрів поїздки.

Альтернативні варіанти

Для водіїв, які не бажають проводити вихідні на автомийках, експерти рекомендують обирати простіші в утриманні відтінки. Світлі машини набагато краще відбивають сонячне світло, що візуально маскує висохлі краплі води чи мікроподряпини лаку. Водночас на білому тлі буде чітко видно темні бризки бруду з калюж, які чорний колір, навпаки, успішно приховує.

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Шукати компроміс між двома крайнощами теж не обов'язково. Оптимальним рішенням для щоденного використання в місті та за його межами вважаються сріблястий та сірий кольори. Вони довго зберігають охайний вигляд і не вимагають регулярного нанесення дорогих захисних керамічних шарів.

Раніше Новини.LIVE писали, чому витрата палива влітку залежить від кольору машини. Наукові дослідження доводять наявність прямого зв'язку між фарбуванням автомобіля та паливним апетитом двигуна в гарячий сезон.

Також читайте, як колір авто впливає на його ціну при перепродажу. Цікаво, що жовтий колір автомобіля допомагає йому найкраще зберігати свою вартість.