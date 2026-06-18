Як колір авто впливає на витрату палива влітку

Автомобілі на парковці. Колаж: Новини.LIVE

Зростання цін на пальне змушує багатьох автовласників шукати нові способи для зниження витрат на заправку. На перший погляд, ідея обирати колір кузова заради економії кількох гривень на літрі бензину здається абсолютно безглуздою. Проте офіційні наукові дослідження доводять наявність прямого зв'язку між фарбуванням автомобіля та паливним апетитом двигуна в гарячий сезон.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

Термічний ефект

Експерти Berkeley Lab з'ясували, що машини білого, сріблястого або інших світлих відтінків здатні відбивати близько 60% прямих сонячних променів. Завдяки цій захисній властивості підтримувати комфортну температуру в салоні стає значно простіше, що забезпечує реальну економію на заправках.

Чорні або темно-сині автомобілі інтенсивно поглинають сонячне світло, створюючи всередині кабіни потужний парниковий ефект. У спекотний літній день при температурі повітря +32 °C закритий автомобіль усього за 30 хвилин перебування на парковці розігрівається всередині до екстремальних +51 °C. Це змушує бортові системи транспортного засобу працювати з високим рівнем навантаженням.

Натомість зниження теплового тиску дозволяє заощадити на їхній роботі. Дослідження доводять, що світлі машини витрачають на 2% менше пального, ніж темні аналоги.

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Реальна економія

Велике скупчення темного транспорту здатне навіть погіршувати міську екологію, підвищуючи температуру повітря на вулицях приблизно на +1,9 °C. Усі машини влітку перетворюються на розпечені печі, але саме світле лакофарбове покриття успішно відхиляє довгохвильове сонячне випромінювання.

Одночасно з цим зменшується і рівень токсичності вихлопу, позаяк світлі автівки викидають в атмосферу до 1,9% менше вуглекислого газу.

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