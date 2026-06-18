Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Почему расход топлива летом зависит от цвета автомобиля

Почему расход топлива летом зависит от цвета автомобиля

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 06:00
Как цвет автомобиля влияет на расход топлива летом
Автомобили на парковке. Коллаж: Новости.LIVE

Рост цен на топливо заставляет многих автовладельцев искать новые способы сократить расходы на заправку. На первый взгляд, идея выбирать цвет кузова ради экономии нескольких гривен на литре бензина кажется совершенно бессмысленной. Однако официальные научные исследования доказывают наличие прямой связи между окраской автомобиля и топливным расходом двигателя в жаркий сезон.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

Реклама

Термический эффект

Эксперты Berkeley Lab выяснили, что автомобили белого, серебристого или других светлых оттенков способны отражать около 60% прямых солнечных лучей. Благодаря этому защитному свойству поддерживать комфортную температуру в салоне становится значительно проще, что обеспечивает реальную экономию на заправках.

Черные или темно-синие автомобили интенсивно поглощают солнечный свет, создавая внутри салона мощный парниковый эффект. В жаркий летний день при температуре воздуха +32 °C закрытый автомобиль всего за 30 минут пребывания на парковке разогревается внутри до экстремальных +51 °C. Это заставляет бортовые системы транспортного средства работать с высокой нагрузкой.

Реклама

Исследования доказывают, что светлые автомобили расходуют на 2% меньше топлива, чем темные аналоги.

Читайте также:
Реклама

Реальная экономия

Большое скопление темного транспорта способно даже ухудшать городскую экологию, повышая температуру воздуха на улицах примерно на +1,9 °C. Летом все автомобили превращаются в раскаленные печи, но именно светлое лакокрасочное покрытие успешно отражает длинноволновое солнечное излучение.

Одновременно с этим снижается и уровень токсичности выхлопных газов, поскольку светлые автомобили выбрасывают в атмосферу до 1,9% меньше углекислого газа.

Реклама

Ранее Новини.LIVE писали о том, на каких цветах автомобилей незаметна грязь. Вас ждут настоящие открытия.

Также читайте, как цвет автомобиля влияет на его цену при перепродаже. Интересно, что лучше всего сохраняют стоимость желтые машины.

лето бензин авто топливо экономия автомобиль топливо дизтопливо цвет
Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации