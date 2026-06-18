Как цвет автомобиля влияет на расход топлива летом

Автомобили на парковке. Коллаж: Новости.LIVE

Рост цен на топливо заставляет многих автовладельцев искать новые способы сократить расходы на заправку. На первый взгляд, идея выбирать цвет кузова ради экономии нескольких гривен на литре бензина кажется совершенно бессмысленной. Однако официальные научные исследования доказывают наличие прямой связи между окраской автомобиля и топливным расходом двигателя в жаркий сезон.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

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Термический эффект

Эксперты Berkeley Lab выяснили, что автомобили белого, серебристого или других светлых оттенков способны отражать около 60% прямых солнечных лучей. Благодаря этому защитному свойству поддерживать комфортную температуру в салоне становится значительно проще, что обеспечивает реальную экономию на заправках.

Черные или темно-синие автомобили интенсивно поглощают солнечный свет, создавая внутри салона мощный парниковый эффект. В жаркий летний день при температуре воздуха +32 °C закрытый автомобиль всего за 30 минут пребывания на парковке разогревается внутри до экстремальных +51 °C. Это заставляет бортовые системы транспортного средства работать с высокой нагрузкой.

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Исследования доказывают, что светлые автомобили расходуют на 2% меньше топлива, чем темные аналоги.

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Реальная экономия

Большое скопление темного транспорта способно даже ухудшать городскую экологию, повышая температуру воздуха на улицах примерно на +1,9 °C. Летом все автомобили превращаются в раскаленные печи, но именно светлое лакокрасочное покрытие успешно отражает длинноволновое солнечное излучение.

Одновременно с этим снижается и уровень токсичности выхлопных газов, поскольку светлые автомобили выбрасывают в атмосферу до 1,9% меньше углекислого газа.

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