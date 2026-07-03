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Главная Авто За автомобилем какого цвета сложнее всего ухаживать

За автомобилем какого цвета сложнее всего ухаживать

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 06:00
Назван самый сложный в уходе цвет автомобиля
Автомобили разных цветов. Фото: Новини.LIVE

Современные производители предлагают огромное количество оттенков и вариантов окраски кузова, что позволяет легко персонализировать любую машину. Однако при выборе краски важно учитывать не только эстетический фактор, но и практичность в повседневном использовании. Некоторые популярные варианты требуют от владельцев слишком много усилий и времени на поддержание чистоты. Новые исследования доказывают, что один из самых распространенных цветов на рынке является одновременно самым сложным в уходе.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Статистика популярности

В мае 2026 года аналитики издания Kelley Blue Book обнародовали ежегодный отчет о популярности автомобильных цветов, основанный на глобальных данных компании BASF за 2025 год. Согласно собранной статистике, черный цвет уверенно удерживает вторую позицию в мире. В Северной и Южной Америке его выбрали 20% покупателей, тогда как глобальный рыночный показатель достиг 23%. Лидером предпочтений остается белый цвет, который занимает 28% американского и 38% мирового рынков.

Черный глянцевый кузов привлекает людей своим вневременным стильным видом и нейтральностью, которая подходит любому классу техники. Однако солидная база исследований указывает на серьезный технический минус такого выбора. Светлая дорожная пыль, песок, пыльца деревьев и мелкие следы от неудачной полировки создают резкий контраст с темной поверхностью. Из-за этого свежевымытый автомобиль теряет идеальный вид уже через несколько километров езды.

Альтернативные варианты

Для водителей, не желающих проводить выходные на автомойках, эксперты рекомендуют выбирать более простые в уходе оттенки. Светлые машины гораздо лучше отражают солнечный свет, что визуально маскирует высохшие капли воды или микроцарапины на лаке. В то же время на белом фоне будут отчетливо видны темные брызги грязи из луж, которые черный цвет, напротив, успешно скрывает.

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Искать компромисс между двумя крайностями тоже не обязательно. Оптимальным решением для повседневного использования в городе и за его пределами считаются серебристый и серый цвета. Они долго сохраняют опрятный вид и не требуют регулярного нанесения дорогостоящих защитных керамических покрытий.

Ранее Новини.LIVE писали, почему расход топлива летом зависит от цвета машины. Научные исследования доказывают наличие прямой связи между окраской автомобиля и топливным аппетитом двигателя в жаркий сезон.

Также читайте, как цвет автомобиля влияет на его цену при перепродаже. Интересно, что желтый цвет автомобиля помогает ему лучше всего сохранять свою стоимость.

авто проблемы советы автомобиль цвет
Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа
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