Назван самый сложный в уходе цвет автомобиля

Автомобили разных цветов. Фото: Новини.LIVE

Современные производители предлагают огромное количество оттенков и вариантов окраски кузова, что позволяет легко персонализировать любую машину. Однако при выборе краски важно учитывать не только эстетический фактор, но и практичность в повседневном использовании. Некоторые популярные варианты требуют от владельцев слишком много усилий и времени на поддержание чистоты. Новые исследования доказывают, что один из самых распространенных цветов на рынке является одновременно самым сложным в уходе.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Статистика популярности

В мае 2026 года аналитики издания Kelley Blue Book обнародовали ежегодный отчет о популярности автомобильных цветов, основанный на глобальных данных компании BASF за 2025 год. Согласно собранной статистике, черный цвет уверенно удерживает вторую позицию в мире. В Северной и Южной Америке его выбрали 20% покупателей, тогда как глобальный рыночный показатель достиг 23%. Лидером предпочтений остается белый цвет, который занимает 28% американского и 38% мирового рынков.

Черный глянцевый кузов привлекает людей своим вневременным стильным видом и нейтральностью, которая подходит любому классу техники. Однако солидная база исследований указывает на серьезный технический минус такого выбора. Светлая дорожная пыль, песок, пыльца деревьев и мелкие следы от неудачной полировки создают резкий контраст с темной поверхностью. Из-за этого свежевымытый автомобиль теряет идеальный вид уже через несколько километров езды.

Альтернативные варианты

Для водителей, не желающих проводить выходные на автомойках, эксперты рекомендуют выбирать более простые в уходе оттенки. Светлые машины гораздо лучше отражают солнечный свет, что визуально маскирует высохшие капли воды или микроцарапины на лаке. В то же время на белом фоне будут отчетливо видны темные брызги грязи из луж, которые черный цвет, напротив, успешно скрывает.

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Искать компромисс между двумя крайностями тоже не обязательно. Оптимальным решением для повседневного использования в городе и за его пределами считаются серебристый и серый цвета. Они долго сохраняют опрятный вид и не требуют регулярного нанесения дорогостоящих защитных керамических покрытий.

Ранее Новини.LIVE писали, почему расход топлива летом зависит от цвета машины. Научные исследования доказывают наличие прямой связи между окраской автомобиля и топливным аппетитом двигателя в жаркий сезон.

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