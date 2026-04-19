Авто З вихлопної труби авто йде білий дим: чи є це проблемою

З вихлопної труби авто йде білий дим: чи є це проблемою

Дата публікації: 19 квітня 2026 15:45
З вихлопної труби авто йде білий дим: чи є це проблемою
Білий дим. Фото: parksidemotors.ca

Поява білого диму з вихлопної системи нерідко стає приводом для хвилювання власників транспортних засобів. Це явище може бути як звичайним фізичним процесом, так і свідченням небезпечної несправності двигуна. Правильна оцінка ситуації дозволяє вчасно виявити проблему та запобігти дорогому ремонту.

Про це АвтоСвіту розповів начальник департаменту сервісу УКРАВТО ГРУП.

Природні чинники

У холодну погоду під час прогрівання двигуна густий білий дим є нормальним явищем. Це виходить водяний конденсат, який випаровується при нагріванні вихлопної труби та зникає за кілька хвилин. У такий момент технічний стан силового агрегата не викликає жодних підозр.

Якщо задимлення залишається після виходу на робочу температуру, причиною може бути неякісне пальне. Високий вміст води в паливі призводить до утворення пари, що виходить через вихлоп навіть при стабільному рівні технічних рідин. Для усунення симптому достатньо змінити АЗС.

Технічні дефекти

Ситуація стає критичною, якщо рівень антифризу в розширювальному бачку починає стрімко падати. Потрапляння охолоджувальної рідини в циліндри через тріщини в головці блоку циліндрів створює стійкий білий вихлоп. Експлуатація авто в такому режимі призводить до фатальних наслідків для мотора.

Читайте також:

Діагностувати потрапляння антифризу в камеру згоряння можна за допомогою звичайної білої серветки. Папір підносять до вихлопної труби на кілька секунд для збору пари. Поява характерної кольорової плями на поверхні є прямим сигналом для негайного запису на СТО.

Раніше Новини.LIVE писали, про що попереджує водія скрип у підвісці автомобіля. Своєчасна діагностика допомагає запобігти аварійним ситуаціям та значно дорожчому ремонту в майбутньому.

Також читайте, як буксирування вбиває повнопривідні автомобілі. Без двигуна, що працює, внутрішні механізми залишаються без належного охолодження та змащування, що спричиняє незворотне руйнування агрегатів.

авто проблеми поради автомобіль дим вихлопна труба
Ігор Саджа - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Ігор Саджа
