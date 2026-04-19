З вихлопної труби авто йде білий дим: чи є це проблемою

Білий дим. Фото: parksidemotors.ca

Поява білого диму з вихлопної системи нерідко стає приводом для хвилювання власників транспортних засобів. Це явище може бути як звичайним фізичним процесом, так і свідченням небезпечної несправності двигуна. Правильна оцінка ситуації дозволяє вчасно виявити проблему та запобігти дорогому ремонту.

Про це АвтоСвіту розповів начальник департаменту сервісу УКРАВТО ГРУП.

Природні чинники

У холодну погоду під час прогрівання двигуна густий білий дим є нормальним явищем. Це виходить водяний конденсат, який випаровується при нагріванні вихлопної труби та зникає за кілька хвилин. У такий момент технічний стан силового агрегата не викликає жодних підозр.

Якщо задимлення залишається після виходу на робочу температуру, причиною може бути неякісне пальне. Високий вміст води в паливі призводить до утворення пари, що виходить через вихлоп навіть при стабільному рівні технічних рідин. Для усунення симптому достатньо змінити АЗС.

Технічні дефекти

Ситуація стає критичною, якщо рівень антифризу в розширювальному бачку починає стрімко падати. Потрапляння охолоджувальної рідини в циліндри через тріщини в головці блоку циліндрів створює стійкий білий вихлоп. Експлуатація авто в такому режимі призводить до фатальних наслідків для мотора.

Діагностувати потрапляння антифризу в камеру згоряння можна за допомогою звичайної білої серветки. Папір підносять до вихлопної труби на кілька секунд для збору пари. Поява характерної кольорової плями на поверхні є прямим сигналом для негайного запису на СТО.

