Из выхлопной трубы авто идет белый дым: является ли это проблемой

Появление белого дыма из выхлопной системы нередко становится поводом для волнения владельцев транспортных средств. Это явление может быть как обычным физическим процессом, так и свидетельством опасной неисправности двигателя. Правильная оценка ситуации позволяет вовремя выявить проблему и предотвратить дорогостоящий ремонт.

Об этом АвтоСвиту рассказал начальник департамента сервиса УКРАВТО ГРУПП.

Природные факторы

В холодную погоду во время прогрева двигателя густой белый дым является нормальным явлением. Это получается водяной конденсат, который испаряется при нагревании выхлопной трубы и исчезает за несколько минут. В такой момент техническое состояние силового агрегата не вызывает никаких подозрений.

Если задымление остается после выхода на рабочую температуру, причиной может быть некачественное топливо. Высокое содержание воды в топливе приводит к образованию пара, выходящего через выхлоп даже при стабильном уровне технических жидкостей. Для устранения симптома достаточно сменить АЗС.

Технические дефекты

Ситуация становится критической, если уровень антифриза в расширительном бачке начинает стремительно падать. Попадание охлаждающей жидкости в цилиндры через трещины в головке блока цилиндров создает стойкий белый выхлоп. Эксплуатация авто в таком режиме приводит к фатальным последствиям для мотора.

Диагностировать попадание антифриза в камеру сгорания можно с помощью обычной белой салфетки. Бумагу подносят к выхлопной трубе на несколько секунд для сбора паров. Появление характерного цветного пятна на поверхности является прямым сигналом для немедленной записи на СТО.

