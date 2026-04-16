О чем предупреждает водителя скрип в подвеске автомобиля

Обслуживание подвески.

Появление скрипа в подвеске автомобиля обычно сигнализирует о возникновении трения между деталями из-за нехватки смазки или критического износа компонентов. Посторонние звуки при преодолении неровностей или поворотов руля указывают на необходимость срочной проверки ходовой части. Своевременная диагностика помогает предотвратить аварийные ситуации и значительно более дорогой ремонт в будущем.

Об этом АвтоСвиту рассказал начальник департамента сервиса УКРАВТО ГРУПП Александр Чаленко.

Стабилизатор устойчивости

Штанга стабилизатора крепится к кузову через резиновые втулки, которые со временем усыхают и теряют эластичность. Когда соединение становится негерметичным, металл начинает прокручиваться внутри резины, что сопровождается резким звуком. Проверить этот узел можно путем введения силиконовой смазки в щель между втулкой и штангой с помощью шприца.

Если после смазки шум исчезает, причина неисправности найдена, однако такая мера является лишь временным методом диагностики. Втулки, которые начали скрипеть, требуют обязательной замены на новые комплектующие. Игнорирование проблемы приводит к дальнейшему разбиванию посадочных мест и ухудшению управляемости транспортным средством.

Шаровые механизмы

Стойки стабилизатора оснащены небольшими шарнирами, которые при износе могут издавать звуки трения, хотя чаще они начинают стучать. Для точной проверки деталь отсоединяют от механизма, после чего выполняют тестовую поездку на низкой скорости. Отсутствие скрипа после демонтажа стойки однозначно указывает на необходимость ее обновления.

Состояние основных шаровых опор проверяют вручную, крепко держа деталь во время раскачивания автомобиля другим лицом. Любой дефект в этом узле является чрезвычайно опасным, так как может привести к внезапному разрушению подвески во время движения.

Элементы стоек

Упорные подшипники амортизаторов обычно проявляют себя характерным звуком именно во время вращения руля. Такой шум хорошо прослушивается при открытом капоте, а для дополнительной проверки можно приложить ладонь к верхней части стойки. Ощутимая вибрация при маневрировании подтверждает выход подшипника из строя и потребность в его замене.

Сайлентблоки работают благодаря упругости резины, однако при ослаблении крепления внутренней втулки может возникнуть сильное трение. Заметить дефектные резинометаллические подшипники можно по потекам ржавчины вокруг мест их посадки. Такие повреждения требуют немедленного вмешательства мастеров, так как нарушают правильную геометрию подвески автомобиля.

Повреждения пружин

Сломанные пружины становятся причиной посторонних звуков, когда их острые края пробивают защитные резиновые подушки и касаются кузова. В нормальном состоянии детали плотно прилегают к изоляторам, не создавая лишних вибраций и металлического скрежета. Прямой контакт металла о металл во время работы подвески сигнализирует о разрушении витков или смещении элемента.

Металлический стук в районе колесных арок часто указывает на то, что пружина начала прогрызать резину до самого основания. Эксплуатация авто с такими повреждениями приводит к неравномерному распределению нагрузки и ускоренному износу других компонентов ходовой. Регулярный осмотр резиновых проставок помогает вовремя заметить проблему и сохранить целостность амортизационной системы.

