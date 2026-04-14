Почему не стоит делать длительную стоянку авто на ручном тормозе

Длительная стоянка автомобиля на ручном тормозе может привести к непредсказуемым расходам на ремонт сразу после отпуска. Оставление машины в зафиксированном состоянии на несколько недель часто провоцирует блокировку колес из-за коррозии металлических механизмов. Соблюдение простых правил парковки поможет сохранить тормозную систему в рабочем состоянии даже во время долгого простоя.

Риски блокировки

Когда тормозные колодки плотно прижаты к диску или барабану в течение длительного времени, между поверхностями начинает накапливаться влага. Это запускает процесс ржавления, из-за которого фрикционный материал буквально прикипает к металлу. В результате при попытке тронуться с места колеса остаются неподвижными, несмотря на выключенный рычаг тормоза.

Особенно опасным такое состояние становится при смене температур, когда влажность воздуха способствует быстрому окислению деталей. Попытка разблокировать систему резким нажатием на педаль газа часто приводит к обрыву троса или серьезному повреждению внутренних узлов. В таких случаях восстановить движение без помощи специалистов становится практически невозможно.

Безопасная альтернатива

Для длительного хранения транспортного средства лучше всего выбирать ровную горизонтальную поверхность без уклонов. Вместо использования стояночного тормоза советуют оставлять авто на первой передаче в случае механической коробки. Владельцам машин с автоматической трансмиссией достаточно перевести селектор в режим "P", что обеспечит надежную фиксацию без лишнего давления на колодки.

Дополнительной мерой безопасности на парковке станет использование физических упоров под колесами. Специальные противооткатные клинья или обычные деревянные бруски помогут полностью исключить риск самопроизвольного качения машины. Такой подход позволяет избежать закисания механизмов и гарантирует легкий старт после длительного периода простоя.

