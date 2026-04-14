Чому не варто робити тривалу стоянку авто на ручному гальмі

Тривала стоянка автомобіля на ручному гальмі може призвести до непередбачуваних витрат на ремонт одразу після відпустки. Залишення машини в зафіксованому стані на кілька тижнів часто провокує блокування коліс через корозію металевих механізмів. Дотримання простих правил паркування допоможе зберегти гальмівну систему у робочому стані навіть під час довгого простою.

Ризики блокування

Коли гальмівні колодки щільно притиснуті до диска або барабана протягом тривалого часу, між поверхнями починає накопичуватися волога. Це запускає процес іржавіння, через який фрикційний матеріал буквально прикипає до металу. У результаті після спроби рушити з місця колеса залишаються нерухомими, попри вимкнений важіль гальма.

Особливо небезпечним такий стан стає при зміні температур, коли вологість повітря сприяє швидкому окисненню деталей. Спроба розблокувати систему різким натисканням на педаль газу часто призводить до обриву троса або серйозного пошкодження внутрішніх вузлів. У таких випадках відновити рух без допомоги фахівців стає практично неможливо.

Безпечна альтернатива

Для тривалого зберігання транспортного засобу найкраще обирати рівну горизонтальну поверхню без ухилів. Замість використання стоянкового гальма радять залишати авто на першій передачі у випадку механічної коробки. Власникам машин з автоматичною трансмісією достатньо перевести селектор у режим "P", що забезпечить надійну фіксацію без зайвого тиску на колодки.

Читайте також:

Додатковим заходом безпеки на парковці стане використання фізичних упорів під колесами. Спеціальні противідкатні клини або звичайні дерев'яні бруски допоможуть повністю виключити ризик мимовільного кочення машини. Такий підхід дозволяє уникнути закисання механізмів та гарантує легкий старт після тривалого періоду простою.

Раніше Новини.LIVE писали, навіщо в автомобілі четверта педаль та як нею користуватися. В деяких автомобілях поруч зі звичними педалями зчеплення, газу та гальма є додатковий важіль.

Також читайте, чи треба одночасно міняти усі чотири гальмівні колодки авто. Річ у тім, що середня вартість ремонту сучасних транспортних засобів різко зросла, що спонукає автовласників заощаджувати та міняти лише критично необхідні деталі.