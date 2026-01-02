Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Чому водії мають користуватися ручним гальмом завжди

Чому водії мають користуватися ручним гальмом завжди

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 20:40
Ручне гальмо: чому механіки наполягають на його щоденному використанні
Використання стоянкового гальма під час зупинки для запобігання навантаженню на трансмісію. Фото: freepik.com

Регулярне використання стоянкового гальма є запорукою тривалої експлуатації основних вузлів автомобіля. Експерти попереджають, що нехтування цим механізмом призводить до прихованих пошкоджень трансмісії та корозії гальмівної системи.

Про це написав Auto Swiat.

Реклама
Читайте також:

Надійне паркування

Фахівці рекомендують активувати стоянкове гальмо щоразу після зупинки авто, навіть на ідеально рівних майданчиках. Вироблення такої звички гарантує додаткову безпеку та стабільність транспортного засобу. Це виключає можливість випадкового відкочування автомобіля в разі зовнішнього впливу або технічного збою інших систем.

Також читайте:

Як залишати машину на ніч взимку: на ручнику чи на передачі

Як взимку зупинити автомобіль, якщо раптово відмовили гальма

Захист від пошкоджень

Залишення автомобіля лише на передачі або в режимі паркінгу (P) для автоматичних коробок передач створює надмірне навантаження на трансмісію. Без використання ручника вся вага машини утримується за допомогою невеликого металевого фіксатора всередині коробки. Постійний тиск на цей елемент спричиняє його поступову деформацію та може призвести до дорогого ремонту всього агрегату.

Профілактика корозії

Рухомі частини системи стоянкового гальма, зокрема троси та супорти, потребують регулярної активації для збереження працездатності. Рідкісне використання призводить до накопичення бруду та розвитку корозії на металевих елементах. У результаті механізм може заклинити або повністю вийти з ладу через розрив заіржавілого троса в момент, коли екстрене гальмування буде вкрай необхідним.

ремонт авто проблеми поради автомобіль
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації