Ручне гальмо: чому механіки наполягають на його щоденному використанні

Регулярне використання стоянкового гальма є запорукою тривалої експлуатації основних вузлів автомобіля. Експерти попереджають, що нехтування цим механізмом призводить до прихованих пошкоджень трансмісії та корозії гальмівної системи.

Надійне паркування

Фахівці рекомендують активувати стоянкове гальмо щоразу після зупинки авто, навіть на ідеально рівних майданчиках. Вироблення такої звички гарантує додаткову безпеку та стабільність транспортного засобу. Це виключає можливість випадкового відкочування автомобіля в разі зовнішнього впливу або технічного збою інших систем.

Захист від пошкоджень

Залишення автомобіля лише на передачі або в режимі паркінгу (P) для автоматичних коробок передач створює надмірне навантаження на трансмісію. Без використання ручника вся вага машини утримується за допомогою невеликого металевого фіксатора всередині коробки. Постійний тиск на цей елемент спричиняє його поступову деформацію та може призвести до дорогого ремонту всього агрегату.

Профілактика корозії

Рухомі частини системи стоянкового гальма, зокрема троси та супорти, потребують регулярної активації для збереження працездатності. Рідкісне використання призводить до накопичення бруду та розвитку корозії на металевих елементах. У результаті механізм може заклинити або повністю вийти з ладу через розрив заіржавілого троса в момент, коли екстрене гальмування буде вкрай необхідним.