Ручной тормоз: почему механики настаивают на его ежедневном использовании

Регулярное использование стояночного тормоза является залогом длительной эксплуатации основных узлов автомобиля. Эксперты предупреждают, что пренебрежение этим механизмом приводит к скрытым повреждениям трансмиссии и коррозии тормозной системы.

Надежная парковка

Специалисты рекомендуют активировать стояночный тормоз каждый раз после остановки авто, даже на идеально ровных площадках. Выработка такой привычки гарантирует дополнительную безопасность и стабильность транспортного средства. Это исключает возможность случайного откатывания автомобиля в случае внешнего воздействия или технического сбоя других систем.

Защита от повреждений

Оставление автомобиля только на передаче или в режиме паркинга (P) для автоматических коробок передач создает чрезмерную нагрузку на трансмиссию. Без использования ручника весь вес машины удерживается с помощью небольшого металлического фиксатора внутри коробки. Постоянное давление на этот элемент вызывает его постепенную деформацию и может привести к дорогостоящему ремонту всего агрегата.

Профилактика коррозии

Подвижные части системы стояночного тормоза, в частности тросы и суппорты, требуют регулярной активации для сохранения работоспособности. Редкое использование приводит к накоплению грязи и развитию коррозии на металлических элементах. В результате механизм может заклинить или полностью выйти из строя из-за разрыва заржавевшего троса в момент, когда экстренное торможение будет крайне необходимым.