Ручной тормоз: почему механики настаивают на его ежедневном использовании

Почему водители должны пользоваться ручным тормозом всегда
Регулярное использование стояночного тормоза является залогом длительной эксплуатации основных узлов автомобиля. Эксперты предупреждают, что пренебрежение этим механизмом приводит к скрытым повреждениям трансмиссии и коррозии тормозной системы.
Об этом написал Auto Swiat.
Надежная парковка
Специалисты рекомендуют активировать стояночный тормоз каждый раз после остановки авто, даже на идеально ровных площадках. Выработка такой привычки гарантирует дополнительную безопасность и стабильность транспортного средства. Это исключает возможность случайного откатывания автомобиля в случае внешнего воздействия или технического сбоя других систем.
Защита от повреждений
Оставление автомобиля только на передаче или в режиме паркинга (P) для автоматических коробок передач создает чрезмерную нагрузку на трансмиссию. Без использования ручника весь вес машины удерживается с помощью небольшого металлического фиксатора внутри коробки. Постоянное давление на этот элемент вызывает его постепенную деформацию и может привести к дорогостоящему ремонту всего агрегата.
Профилактика коррозии
Подвижные части системы стояночного тормоза, в частности тросы и суппорты, требуют регулярной активации для сохранения работоспособности. Редкое использование приводит к накоплению грязи и развитию коррозии на металлических элементах. В результате механизм может заклинить или полностью выйти из строя из-за разрыва заржавевшего троса в момент, когда экстренное торможение будет крайне необходимым.
