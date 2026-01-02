Видео
Почему водители должны пользоваться ручным тормозом всегда

Почему водители должны пользоваться ручным тормозом всегда

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 20:40
Ручной тормоз: почему механики настаивают на его ежедневном использовании
Использование стояночного тормоза во время остановки для предотвращения нагрузки на трансмиссию. Фото: freepik.com

Регулярное использование стояночного тормоза является залогом длительной эксплуатации основных узлов автомобиля. Эксперты предупреждают, что пренебрежение этим механизмом приводит к скрытым повреждениям трансмиссии и коррозии тормозной системы.

Об этом написал Auto Swiat.

Защита от повреждений

Оставление автомобиля только на передаче или в режиме паркинга (P) для автоматических коробок передач создает чрезмерную нагрузку на трансмиссию. Без использования ручника весь вес машины удерживается с помощью небольшого металлического фиксатора внутри коробки. Постоянное давление на этот элемент вызывает его постепенную деформацию и может привести к дорогостоящему ремонту всего агрегата.

Профилактика коррозии

Подвижные части системы стояночного тормоза, в частности тросы и суппорты, требуют регулярной активации для сохранения работоспособности. Редкое использование приводит к накоплению грязи и развитию коррозии на металлических элементах. В результате механизм может заклинить или полностью выйти из строя из-за разрыва заржавевшего троса в момент, когда экстренное торможение будет крайне необходимым.

ремонт авто проблемы советы автомобиль
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
