Про що попереджує водія скрип у підвісці автомобіля

Обслуговування підвіски. Фото: cbac.com

Поява скрипу в підвісці автомобіля зазвичай сигналізує про виникнення тертя між деталями через брак змащення або критичний знос компонентів. Сторонні звуки під час подолання нерівностей чи поворотів керма вказують на необхідність термінової перевірки ходової частини. Своєчасна діагностика допомагає запобігти аварійним ситуаціям та значно дорожчому ремонту в майбутньому.

Про це АвтоСвіту розповів начальник департаменту сервісу УКРАВТО ГРУП Олександр Чаленко.

Стабілізатор стійкості

Штанга стабілізатора кріпиться до кузова через гумові втулки, які з часом всихають та втрачають еластичність. Коли з’єднання стає негерметичним, метал починає прокручуватися всередині гуми, що супроводжується різким звуком. Перевірити цей вузол можна шляхом введення силіконового мастила у щілину між втулкою та штангою за допомогою шприца.

Якщо після змащення шум зникає, причину несправності знайдено, проте такий захід є лише тимчасовим методом діагностики. Втулки, що почали скрипіти, потребують обов’язкової заміни на нові складники. Ігнорування проблеми призводить до подальшого розбивання посадкових місць та погіршення керованості транспортним засобом.

Кульові механізми

Стійки стабілізатора оснащені невеликими шарнірами, які при зносі можуть видавати звуки тертя, хоча частіше вони починають стукати. Для точної перевірки деталь від’єднують від механізму, після чого виконують тестову поїздку на низькій швидкості. Відсутність скрипу після демонтажу стійки однозначно вказує на необхідність її оновлення.

Стан основних кульових опор перевіряють вручну, міцно тримаючи деталь під час розгойдування автомобіля іншою особою. Будь-який дефект у цьому вузлі є надзвичайно небезпечним, позаяк може призвести до раптового руйнування підвіски під час руху.

Елементи стійок

Упорні підшипники амортизаторів зазвичай проявляють себе характерним звуком саме під час обертання керма. Такий шум добре прослуховується при відкритому капоті, а для додаткової перевірки можна прикласти долоню до верхньої частини стійки. Відчутна вібрація під час маневрування підтверджує вихід підшипника з ладу та потребу в його заміні.

Сайлентблоки працюють завдяки пружності гуми, проте при послабленні кріплення внутрішньої втулки може виникнути сильне тертя. Помітити дефектні гумометалеві підшипники можна за потіками іржі навколо місць їхньої посадки. Такі пошкодження вимагають негайного втручання майстрів, позаяк порушують правильну геометрію підвіски автомобіля.

Пошкодження пружин

Зламані пружини стають причиною сторонніх звуків, коли їхні гострі краї пробивають захисні гумові подушки та торкаються кузова. У нормальному стані деталі щільно прилягають до ізоляторів, не створюючи зайвих вібрацій та металевого скреготу. Прямий контакт металу об метал під час роботи підвіски сигналізує про руйнування витків або зміщення елемента.

Металевий стукіт у районі колісних арок часто вказує на те, що пружина почала прогризати гуму до самої основи. Експлуатація авто з такими пошкодженнями призводить до нерівномірного розподілу навантаження та прискореного зносу інших компонентів ходової. Регулярний огляд гумових проставок допомагає вчасно помітити проблему та зберегти цілісність амортизаційної системи.

Раніше Новини.LIVE писали, чому не варто робити тривалу стоянку авто на ручному гальмі. Залишення машини в зафіксованому стані на кілька тижнів часто провокує блокування коліс через корозію металевих механізмів.

Також читайте, як уникнути розрядки автомобільного акумулятора влітку. Насправді літня спека виводить батареї з ладу значно швидше та агресивніше за низькі температури.