Почему электромобилю может понадобиться выхлопная труба — объяснение от GM

Фабрика General Motors. Фото: REUTERS/Diego Vara

Компания General Motors присоединилась к списку автопроизводителей, которые ищут нестандартные улучшения для электромобилей. Одну из своих новинок она запатентовала совсем недавно.

Это аварийная выхлопная система, предназначенная для предотвращения редкого, но катастрофического состояния, известного как тепловой выхлоп, пишет The Drive.

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В патенте General Motors описана система, предназначенная для предотвращения теплового взрыва. В СМИ отмечают, что назвать это "выхлопом" — несколько щедро, это больше похоже на сложный вестгейт.

Фабрика General Motors. Фото: REUTERS/Diego Vara

О чем речь

При нормальных обстоятельствах электромобиль только выделяет тепло, что делает традиционную выхлопную систему бессмысленной. Однако чрезмерное тепло является потенциально серьезной проблемой.

Тепловой вихрь случается, когда в результате дефекта или повреждения аккумулятор начинает генерировать больше тепла, чем его система охлаждения может рассеять, запуская цепную реакцию, которая приводит к образованию легковоспламеняющихся газов.

Что придумали в GM

Вышеупомянутая система, прописанная в патенте GM, по сути, состоит из серии клапанов и/или крышек, которые физически выпускают горячие, горючие газы, образующиеся в неисправных элементах аккумулятора.

Они пропускают их через серию перегородок, отводящих их от соседних элементов в центральную выхлопную камеру, где они выводятся в атмосферу, отводя тепло от аккумулятора и устраняя потенциальные источники возгорания одновременно.

В The Drive отмечают, что функционально то, что здесь разработала GM, имеет больше общего с аварийным предохранительным клапаном, висящим сбоку вашего водонагревателя, чем с традиционной выхлопной системой внутреннего сгорания. Но технически это выхлопная система.

Напомним, стало известно, как избежать больших потерь при зарядке электроавтомобиля. Оказалось, что зарядка дома и на скоростных ЭЗС имеют свои преимущества и недостатки, но существует решение, которое позволяет относительно быстро доставлять энергию, минимизируя потери.