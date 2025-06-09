Чому електромобілю може знадобитися вихлопна труба — пояснення від GM

Фабрика General Motors. Фото: REUTERS/Diego Vara

Компанія General Motors долучилась до списку автовиробників, які шукають нестандартні покращення для електромобілів. Одну зі своїх новинок вона запатентувала зовсім недавно.

Це аварійна вихлопна система, призначена для запобігання рідкісному, але катастрофічному стану, відомому як тепловий вихлоп, пише The Drive.

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У патенті General Motors описано систему, призначену для запобігання тепловому вибуху. У ЗМІ зазначають, що назвати це "вихлопом" — дещо щедро, це більше схоже на складний вестгейт.

Фабрика General Motors. Фото: REUTERS/Diego Vara

Про що мова

За нормальних обставин електромобіль лише виділяє тепло, що робить традиційну вихлопну систему безглуздою. Однак надмірне тепло є потенційно серйозною проблемою.

Тепловий вихор трапляється, коли внаслідок дефекту або пошкодження акумулятор починає генерувати більше тепла, ніж його система охолодження може розсіяти, запускаючи ланцюгову реакцію, яка призводить до утворення легкозаймистих газів.

Що придумали в GM

Вищезгадана система, прописана в патенті GM, по суті, складається з серії клапанів та/або кришок, які фізично випускають гарячі, горючі гази, що утворюються в несправних елементах акумулятора.

Вони пропускають їх через серію перегородок, що відводять їх від сусідніх елементів у центральну вихлопну камеру, де вони виводяться в атмосферу, відводячи тепло від акумулятора та усуваючи потенційні джерела займання одночасно.

У The Drive зазначають, що функціонально те, що тут розробила GM, має більше спільного з аварійним запобіжним клапаном, що висить збоку вашого водонагрівача, ніж із традиційною вихлопною системою внутрішнього згоряння. Але технічно це вихлопна система.

Нагадаємо, стало відомо, як уникнути великих втрат під час зарядки електроавтомобіля. Виявилося, що заряджання вдома та на швидкісних ЕЗС мають свої переваги та недоліки, але існує рішення, яке дозволяє відносно швидко доставляти енергію, мінімізуючи втрати.