Як буксирування вбиває повнопривідні автомобілі

Буксирування автомобіля. Фото: towrankers.com

Буксирування повнопривідного автомобіля методом повного спирання коліс на дорогу часто призводить до фатальних поломок трансмісії. Багато власників помилково вважають такий спосіб перевезення безпечним, ігноруючи конструктивні особливості систем AWD. Без двигуна, що працює, внутрішні механізми залишаються без належного охолодження та змащування, що спричиняє незворотне руйнування агрегатів.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

Критичні відмінності

Повнопривідні системи типу AWD суттєво відрізняються від традиційних позашляхових механізмів 4WD. Класичний повний привід зазвичай має роздавальну коробку з механічним нейтральним положенням, яке фізично від’єднує колеса від двигуна та коробки передач. Це дозволяє колесам обертатися вільно без ризику пошкодження внутрішніх деталей трансмісії під час руху на буксирі.

У сучасних кросоверах з системою AWD такий розрив зв'язку зазвичай відсутній. Більшість цих систем не мають функції справжнього нейтрала, тому обертання коліс автоматично змушує рухатися і внутрішні компоненти коробки. Коли двигун вимкнений, масляна помпа не працює, що призводить до критичного тертя металу об метал на високих швидкостях.

Руйнівні наслідки

Автоматичні коробки передач залежать від тиску рідини, що створюється помпою під час роботи мотора. Якщо буксирувати машину з вимкненим двигуном на швидкості близько 112 км/год, вихідний вал продовжуватиме обертати шестерні. Без циркуляції оливи фрикційні пакети та деталі трансмісії перегріваються за лічені кілометри, що закінчується повним заклинюванням агрегата.

Центральний диференціал або роздавальна коробка в системах AWD виступає головним вузлом розподілу потужності. Ці блоки часто містять електронні пакети зчеплення, які надзвичайно чутливі до термічного навантаження. Також страждають карданні вали, які не розраховані на тривалу роботу без активного змащування.

Електронні загрози

Сучасні транспортні засоби насичені складною електронікою, яка може ускладнити процес транспортування. Електронне стоянкове гальмо здатне самостійно активуватися, якщо система зафіксує кочення автомобіля без участі водія. Це призводить до сильного тертя гальмівних колодок об диски, що загрожує не лише їхнім руйнуванням, а й займанням покришок безпосередньо під час руху.

Ігнорування інструкцій виробника перетворює звичайне перевезення на дуже дорогий експеримент. Ремонт або повна заміна пошкодженої трансмісії може коштувати понад 5000 доларів. Важливо пам’ятати, що лише кілька моделей, наприклад, певні версії Chevrolet Equinox чи Honda CR-V, офіційно дозволяють подібне буксирування, але навіть вони вимагають виконання складних попередніх процедур.

Безпечні методи

Фото: quality1sttowing.com

Єдиним повністю надійним способом транспортування AWD-автомобілів є використання евакуатора з платформою. Коли всі чотири колеса не торкаються дороги, трансмісія залишається нерухомою і не зазнає жодних навантажень.

У надзвичайних ситуаціях можна використовувати спеціальні буксирувальні візки, які підіймають усі колеса над землею. Стандартний візок лише для однієї осі знищить центральний диференціал, бо інша пара коліс обертатиметься з високою швидкістю. В окремих випадках допускається від’єднання карданного вала, але це вимагає кваліфікованого втручання та часу.

