Бюджетний повний привод: найдешевші нові кросовери в Україні у 2026 році

Зима 2026 року наочно підтверджує доцільність використання повного привода для безпечного пересування засніженими та заледенілими шляхами. Сучасний авторинок пропонує широкий вибір моделей, які забезпечують впевненість на кризі без значного фінансового навантаження.

Практичність замість розкоші

Раніше повний привід вважали ознакою виключно преміального сегмента або рідкісних рамних позашляховиків. Сьогодні попит зміщується в бік доступних кросоверів, здатних ефективно долати ожеледицю чи мерзлу шугу в щоденному міському режимі. До переліку бюджетних варіантів увійшли як традиційні машини з бензиновими двигунами, так і потужні електричні версії, що мають понад 400 к.с.

Бюджетні нові повнопривідні авто в Україні у 2026 році

Suzuki Jimny: від 947 000 грн, двигун 1,5i (102 к.с.) Suzuki Vitara: від 1 022 000 грн, двигун 1,4i (140 к.с.) Renault Duster: від 1 078 800 грн, двигун 1,2i (130 к.с.) Suzuki S-Cross: від 1 108 000 грн, двигун 1,4i (140 к.с.) Mitsubishi ASX: від 1 126 000 грн, двигун 2,0i (150 к.с.) Changan Uni-K: від 1 149 000 грн, двигун 2,0i (232 к.с.) Haval Dargo: від 1 150 000 грн, двигун 2,0i (192 к.с.) BYD Leopard 3: від 1 150 630 грн, двигун EV (422 к.с.) Hyundai Tucson: від 1 262 000 грн, двигун 2,0i (156 к.с.) Mitsubishi Eclipse Cross: від 1 299 000 грн, двигун 1,5i (150 к.с.)

Можливості Suzuki Jimny

Ця компактна модель пропонує значний потенціал завдяки рамній конструкції та класичній механічній трансмісії у початковій версії. Простий атмосферний двигун та мінімальна кількість електроніки дозволяють дилерам утримувати привабливу вартість на автомобіль з чесним повним приводом.

Поза межами асфальту машина розкривається максимально ефективно, позаяк її геометрія та коротка база розраховані на складні умови експлуатації.

Особливості вибору

Поступово повний привод стає звичним рішенням для бюджетних моделей, а не лише прикметою винятковості. Технічна реалізація таких систем в електромобілях є простішою, тому кількість подібних пропозицій постійно зростає.

Яскравим прикладом став BYD Leopard 3, який очолив рейтинг популярності в листопаді 2025 року завдяки ціні менш як 30 000 долари. Схожі умови пропонує Mitsubishi Eclipse Cross, вартість якого також не захмарна, з огляду на оригінальний дизайн та повний привод.

Під час пошуку моделі варто пам’ятати про конструктивні відмінності трансмісій, адже наявність тяги на всіх колесах є лише корисним додатком до водійських навичок.