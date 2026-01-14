Як насправді працює повний привід авто взимку: переоцінені можливості

Повнопривідний Subaru Forester 2025 року на засніженій дорозі. Фото: thedrive.com

Повний привід часто сприймається як гарантія безпеки та прохідності на складних ділянках зимових трас. Проте ефективність системи 4х4 залежить від типу конструкції та умов експлуатації конкретного автомобіля.

Про це написав РБК-Україна.

Реклама

Читайте також:

Концепції повного приводу

На ринку існують дві основні концепції розподілу тяги на всі колеса. Перша призначена для суворого бездоріжжя та зустрічається у небагатьох моделях справжніх позашляховиків.

Друга домінує серед сучасних кросоверів, де друга вісь підключається автоматично за допомогою спеціальної муфти лише у момент буксування основних ведучих коліс. Такі системи створені для допомоги на засніжених стоянках або під час подолання коротких неочищених провулків.

Реальні переваги 4х4

Система повного приводу беззаперечно корисна на слизьких поверхнях позаяк чотири точки опори забезпечують кращу стійкість. Машини з такою трансмісією впевненіше рушають на підйом та легше долають ділянки з шаром снігу до 15 сантиметрів.

Наявність тяги на всіх колесах дозволяє водієві спокійніше почуватися на дорогах з крижаними коліями де ризик застрягти є мінімальним.

Також читайте:

Найбільш недооцінений японський кросовер

Які вживані корейські кросовери не слід купувати

Технічні обмеження

Не варто переоцінювати можливості міських кросоверів, адже їх часто можна засадити у сніг так само легко як і моноприводні авто. Головна проблема полягає у тому, що автоматична муфта розрахована на короткочасне навантаження. При активному буксуванні протягом 15 хвилин механізм може перегрітися та вимкнутися до повного охолодження.

Крім того, ефективність 4х4 критично залежить від якості шин, адже звичайні дорожні покришки не здатні реалізувати потенціал трансмісії на глибокому снігу.

Електроніка на поворотах

Раніше вважалося що повний привід є незамінним у слизьких поворотах, проте сучасні системи стабілізації ESP та Traction Control виконують цю роль ефективніше. Автоматичне підключення другої осі у віражі може навіть налякати водія раптовою зміною характеру поведінки автомобіля.

Експерти наголошують що найкращим способом для безпечного проходження складних ділянок залишається завчасне зниження швидкості перед маневром та плавна робота педаллю газу на виході.