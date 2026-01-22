Бюджетный полный привод: самые дешевые новые кроссоверы в Украине в 2026 году

Компактный внедорожник Suzuki Jimny на лесной дороге зимой. Фото: Suzuki

Зима 2026 года наглядно подтверждает целесообразность использования полного привода для безопасного передвижения по заснеженным и обледенелым дорогам. Современный авторынок предлагает широкий выбор моделей, которые обеспечивают уверенность на льду без значительной финансовой нагрузки.

Об этом написал AUTO.RIA.

Реклама

Читайте также:

Практичность вместо роскоши

Раньше полный привод считали признаком исключительно премиального сегмента или редких рамных внедорожников. Сегодня спрос смещается в сторону доступных кроссоверов, способных эффективно преодолевать гололед или мерзлую шугу в ежедневном городском режиме. В перечень бюджетных вариантов вошли как традиционные машины с бензиновыми двигателями, так и мощные электрические версии, имеющие более 400 л.с.

Бюджетные новые полноприводные авто в Украине в 2026 году

Suzuki Jimny: от 947 000 грн, двигатель 1,5i (102 л.с.) Suzuki Vitara: от 1 022 000 грн, двигатель 1,4i (140 л.с.) Renault Duster: от 1 078 800 грн, двигатель 1,2i (130 л.с.) Suzuki S-Cross: от 1 108 000 грн, двигатель 1,4i (140 л.с.) Mitsubishi ASX: от 1 126 000 грн, двигатель 2,0i (150 л.с.) Changan Uni-K: от 1 149 000 грн, двигатель 2,0i (232 л.с.) Haval Dargo: от 1 150 000 грн, двигатель 2,0i (192 л.с.) BYD Leopard 3: от 1 150 630 грн, двигатель EV (422 л.с.) Hyundai Tucson: от 1 262 000 грн, двигатель 2,0i (156 л.с.) Mitsubishi Eclipse Cross: от 1 299 000 грн, двигатель 1,5i (150 л.с.)

Возможности Suzuki Jimny

Эта компактная модель предлагает значительный потенциал благодаря рамной конструкции и классической механической трансмиссии в начальной версии. Простой атмосферный двигатель и минимальное количество электроники позволяют дилерам удерживать привлекательную стоимость на автомобиль с честным полным приводом.

За пределами асфальта машина раскрывается максимально эффективно, так как ее геометрия и короткая база рассчитаны на сложные условия эксплуатации.

Также читайте:

Что Toyota должна позаимствовать у Subaru

Кроссовер, который стоит купить подержанным в 2026 году

Особенности выбора

Постепенно полный привод становится привычным решением для бюджетных моделей, а не только приметой исключительности. Техническая реализация таких систем в электромобилях проще, поэтому количество подобных предложений постоянно растет.

Ярким примером стал BYD Leopard 3, который возглавил рейтинг популярности в ноябре 2025 года благодаря цене менее 30 000 долларов. Похожие условия предлагает Mitsubishi Eclipse Cross, стоимость которого также не заоблачная, учитывая оригинальный дизайн и полный привод.

При поиске модели стоит помнить о конструктивных различиях трансмиссий, ведь наличие тяги на всех колесах является лишь полезным дополнением к водительским навыкам.