Бюджетный полный привод: самые дешевые новые кроссоверы в Украине в 2026 году

Самые дешевые новые кроссоверы с полным приводом в Украине
Зима 2026 года наглядно подтверждает целесообразность использования полного привода для безопасного передвижения по заснеженным и обледенелым дорогам. Современный авторынок предлагает широкий выбор моделей, которые обеспечивают уверенность на льду без значительной финансовой нагрузки.
Практичность вместо роскоши
Раньше полный привод считали признаком исключительно премиального сегмента или редких рамных внедорожников. Сегодня спрос смещается в сторону доступных кроссоверов, способных эффективно преодолевать гололед или мерзлую шугу в ежедневном городском режиме. В перечень бюджетных вариантов вошли как традиционные машины с бензиновыми двигателями, так и мощные электрические версии, имеющие более 400 л.с.
Бюджетные новые полноприводные авто в Украине в 2026 году
- Suzuki Jimny: от 947 000 грн, двигатель 1,5i (102 л.с.)
- Suzuki Vitara: от 1 022 000 грн, двигатель 1,4i (140 л.с.)
- Renault Duster: от 1 078 800 грн, двигатель 1,2i (130 л.с.)
- Suzuki S-Cross: от 1 108 000 грн, двигатель 1,4i (140 л.с.)
- Mitsubishi ASX: от 1 126 000 грн, двигатель 2,0i (150 л.с.)
- Changan Uni-K: от 1 149 000 грн, двигатель 2,0i (232 л.с.)
- Haval Dargo: от 1 150 000 грн, двигатель 2,0i (192 л.с.)
- BYD Leopard 3: от 1 150 630 грн, двигатель EV (422 л.с.)
- Hyundai Tucson: от 1 262 000 грн, двигатель 2,0i (156 л.с.)
- Mitsubishi Eclipse Cross: от 1 299 000 грн, двигатель 1,5i (150 л.с.)
Возможности Suzuki Jimny
Эта компактная модель предлагает значительный потенциал благодаря рамной конструкции и классической механической трансмиссии в начальной версии. Простой атмосферный двигатель и минимальное количество электроники позволяют дилерам удерживать привлекательную стоимость на автомобиль с честным полным приводом.
За пределами асфальта машина раскрывается максимально эффективно, так как ее геометрия и короткая база рассчитаны на сложные условия эксплуатации.
Особенности выбора
Постепенно полный привод становится привычным решением для бюджетных моделей, а не только приметой исключительности. Техническая реализация таких систем в электромобилях проще, поэтому количество подобных предложений постоянно растет.
Ярким примером стал BYD Leopard 3, который возглавил рейтинг популярности в ноябре 2025 года благодаря цене менее 30 000 долларов. Похожие условия предлагает Mitsubishi Eclipse Cross, стоимость которого также не заоблачная, учитывая оригинальный дизайн и полный привод.
При поиске модели стоит помнить о конструктивных различиях трансмиссий, ведь наличие тяги на всех колесах является лишь полезным дополнением к водительским навыкам.
