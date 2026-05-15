З липня посилюються умови першої реєстрації авто в ЄС

Автомобілі на вулиці європейського міста. Фото: magnific.com

Європейський Союз запроваджує жорсткі стандарти безпеки для легкового транспорту. З 7 липня 2026 року державна реєстрація нових автомобілів без спеціального набору електронних помічників стане неможливою. Ці заходи спрямовані на суттєве зниження аварійності на дорогах та захист вразливих учасників руху.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на InPoland.

Безпечне гальмування

Ключовою новацією стає впровадження обов’язкових адаптивних стоп-сигналів. Система автоматично активує інтенсивне блимання задніх ліхтарів під час різкого уповільнення на швидкості понад 50 км/год. Це дозволяє водіям позаду миттєво ідентифікувати екстрену ситуацію та швидше розпочати маневр.

Робота системи базується на миттєвому аналізі даних від ABS та ESP. Електроніка відстежує тиск у гальмівній магістралі та зміну швидкості в режимі реального часу. Такий підхід забезпечує точне спрацювання попереджувальних вогнів саме в моменти реальної небезпеки зіткнення.

Обов’язкове оснащення

Згідно з Регламентом ЄС 2019/2144, з липня 2026 року нові автомобілі повинні мати повний пакет систем активної безпеки. Виробники не зможуть виводити на ринок моделі, що не відповідають цим вимогам. До переліку необхідного обладнання увійшли:

Читайте також:

автоматичне екстрене гальмування;

виявлення пішоходів та велосипедистів;

утримання смуги руху;

контроль втоми водія;

інтелектуальний контроль швидкості;

реєстратор даних про події;

підготовка до встановлення алкогольного блокування.

Нові правила не передбачають обов’язкової модернізації вживаного транспорту. Встановлення таких систем на старі машини технічно неможливе, позаяк інтеграція з наявними блоками керування занадто складна. Вимоги стосуватимуться виключно транспортних засобів, перша реєстрація яких відбудеться після встановленого терміну.

Раніше Новини.LIVE писали, які літери заборонені на номерах авто. В різних країнах використання символів на знаках відображають адміністративні рішення та історію.

Також читайте, де найскладніше отримати посвідчення водія. На прикладі Китаю, Австралії, Японії та інших країн видно, наскільки різними можуть бути вимоги до теоретичної підготовки та практичного досвіду.