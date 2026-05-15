С июля ужесточаются условия первой регистрации авто в ЕС

Европейский Союз вводит жесткие стандарты безопасности для легкового транспорта. С 7 июля 2026 года государственная регистрация новых автомобилей без специального набора электронных помощников станет невозможной. Эти меры направлены на существенное снижение аварийности на дорогах и защиту уязвимых участников движения.

Безопасное торможение

Ключевой новацией становится внедрение обязательных адаптивных стоп-сигналов. Система автоматически активирует интенсивное мигание задних фонарей во время резкого замедления на скорости более 50 км/ч. Это позволяет водителям позади мгновенно идентифицировать экстренную ситуацию и быстрее начать маневр.

Работа системы базируется на мгновенном анализе данных от ABS и ESP. Электроника отслеживает давление в тормозной магистрали и изменение скорости в режиме реального времени. Такой подход обеспечивает точное срабатывание предупредительных огней именно в моменты реальной опасности столкновения.

Обязательное оснащение

Согласно Регламенту ЕС 2019/2144, с июля 2026 года новые автомобили должны иметь полный пакет систем активной безопасности. Производители не смогут выводить на рынок модели, не соответствующие этим требованиям. В перечень необходимого оборудования вошли:

автоматическое экстренное торможение;

обнаружение пешеходов и велосипедистов;

удержание полосы движения;

контроль усталости водителя;

интеллектуальный контроль скорости;

регистратор данных о событиях;

подготовка к установке алкогольной блокировки.

Новые правила не предусматривают обязательной модернизации подержанного транспорта. Установка таких систем на старые машины технически невозможна, поскольку интеграция с имеющимися блоками управления слишком сложная. Требования будут касаться исключительно транспортных средств, первая регистрация которых состоится после установленного срока.

