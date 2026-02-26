Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Почему украинцы должны перерегистрировать свои автов 2026 году

Почему украинцы должны перерегистрировать свои автов 2026 году

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 13:50
Украинцы должны немедленно перерегистрировать свои автомобили
Немецкие номерные знаки. Фото: mechanics.stackexchange.com

Германия официально отменила льготные условия для владельцев транспортных средств с украинской регистрацией. Теперь пребывание автомобиля в стране более года требует обязательной постановки на учет в местных органах власти.

Об этом сообщил Укравтопром.

Реклама
Читайте также:

Жесткие сроки

Переходный период, который позволял свободно пользоваться машинами с украинскими номерами, подошел к концу. Срок пребывания рассчитывается индивидуально с момента первого въезда владельца на территорию ФРГ или даты получения статуса временной защиты.

Если транспортное средство находится в пределах страны более 12 месяцев, получение немецких номерных знаков становится обязательным. Невыполнение этой нормы приводит к административным взысканиям (70-105 евро) или даже принудительной эвакуации машины на специальную площадку за счет владельца.

Также читайте:

Как самостоятельно рассчитать стоимость регистрации авто в Украине

Какие номера авто могут стать проблемой для водителя в Украине

Страхование и техосмотр

Международная система "Зеленая карта" может быть недостаточной для лиц, проживающих в Германии дольше одного года. Украинским водителям придется переходить на местное страхование гражданской ответственности (средняя стоимость 258 евро) для законной эксплуатации транспортного средства.

Также для успешной смены номерных знаков автомобиль должен пройти тщательную проверку технического состояния по местным стандартам. Сертификацию осуществляют только уполномоченные немецкие организации, такие как TÜV или DEKRA (140-160 евро). Все расходы за прохождение осмотра возлагаются исключительно на владельца транспортного средства.

Германия госрегистрация авто автомобиль водители водитель
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации