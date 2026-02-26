Украинцы должны немедленно перерегистрировать свои автомобили

Немецкие номерные знаки. Фото: mechanics.stackexchange.com

Германия официально отменила льготные условия для владельцев транспортных средств с украинской регистрацией. Теперь пребывание автомобиля в стране более года требует обязательной постановки на учет в местных органах власти.

Об этом сообщил Укравтопром.

Жесткие сроки

Переходный период, который позволял свободно пользоваться машинами с украинскими номерами, подошел к концу. Срок пребывания рассчитывается индивидуально с момента первого въезда владельца на территорию ФРГ или даты получения статуса временной защиты.

Если транспортное средство находится в пределах страны более 12 месяцев, получение немецких номерных знаков становится обязательным. Невыполнение этой нормы приводит к административным взысканиям (70-105 евро) или даже принудительной эвакуации машины на специальную площадку за счет владельца.

Страхование и техосмотр

Международная система "Зеленая карта" может быть недостаточной для лиц, проживающих в Германии дольше одного года. Украинским водителям придется переходить на местное страхование гражданской ответственности (средняя стоимость 258 евро) для законной эксплуатации транспортного средства.

Также для успешной смены номерных знаков автомобиль должен пройти тщательную проверку технического состояния по местным стандартам. Сертификацию осуществляют только уполномоченные немецкие организации, такие как TÜV или DEKRA (140-160 евро). Все расходы за прохождение осмотра возлагаются исключительно на владельца транспортного средства.