Україна
Чому українці мають перереєструвати свої автомобілі у 2026 році

Чому українці мають перереєструвати свої автомобілі у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 13:50
Українці мають негайно перереєструвати свої автомобілі
Німецькі номерні знаки. Фото: mechanics.stackexchange.com

Німеччина офіційно скасувала пільгові умови для власників транспортних засобів з українською реєстрацією. Тепер перебування автомобіля в країні понад рік вимагає обов’язкової постановки на облік у місцевих органах влади.

Про це повідомив Укравтопром.

Жорсткі терміни

Перехідний період, який дозволяв вільно користуватися машинами з українськими номерами, добіг кінця. Термін перебування розраховується індивідуально з моменту першого в’їзду власника на територію ФРН або дати отримання статусу тимчасового захисту.

Якщо транспортний засіб знаходиться в межах країни понад 12 місяців, отримання німецьких номерних знаків стає обовʼязковим. Невиконання цієї норми призводить до адміністративних стягнень (70-105 євро) або навіть примусової евакуації машини на спеціальний майданчик коштом власника.

Страхування та техогляд

Міжнародна система "Зелена картка" може бути недостатньою для осіб, які проживають у Німеччині довше одного року. Українським водіям доведеться переходити на місцеве страхування цивільної відповідальності (середня вартість 258 євро) для законної експлуатації транспортного засобу.

Також для успішної зміни номерних знаків автомобіль повинен пройти ретельну перевірку технічного стану за місцевими стандартами. Сертифікацію здійснюють лише уповноважені німецькі організації, такі як TÜV або DEKRA (140-160 євро). Усі витрати за проходження огляду покладаються виключно на власника транспортного засобу.

Німеччина держреєстрація авто автомобіль водії водій
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
