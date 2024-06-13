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Їзда без документів — особливості ПДР та штрафи за порушення на Кіпрі

13 червня 2024 17:45
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Кіпр: що потрібно знати українцям про ПДР та штрафи за їх порушення на острові
Дорожня поліція Кіпру. Фото: financialmirror.com
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Кіпр — це чудове місце для відпочинку. Якщо ви збираєтеся подорожувати островом на власній або орендованій на місці машині, варто знати особливості кермування в цій країні.

На Кіпрі лівосторонній рух, що для українців незвично. При цьому поліція не надто переймається безпечним виїздом авто на зустрічну смугу — до адаптації туристів до місцевого руху ставляться з розумінням.

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Особливості ПДР

  • Поліція може пробачити водіння без документів. На острові всі номери авто знаходяться в електронній базі, а машини тут майже не викрадають, тому документів у вас можуть взагалі жодного разу не спитати.
  • Немає знаків, що регулюють рух смугами, їх роль виконує розмітка.
  • Якщо перед світлофором починається додаткова смуга, рухатися нею можна буде лише праворуч або ліворуч.
  • На круговому перехресті перевагу мають машини, що вже рухаються по колу.
  • В'їжджаючи на коло, потрібно вмикати правий поворотник, з'їжджаючи з кола — лівий.

Швидкісний режим

  • В межах населеного пункту — 50 км/год;
  • за межами населеного пункту — 80 км/год;
  • на автомагістралі — 100 км/год.

На острові є допуск перевищення швидкості:

  • в межах населеного пункту — 10% + 2 км/год, тобто 50 км/год + (10% + 2 км/год) = 57 км/год;
  • за межами населеного пункту — 20%, тобто 80 км/год + 20% = 96 км/год;
  • на автомагістралі — 20%, тобто 100 км/год + 20% = 120 км/год.

Найпоширеніші штрафи

Діє система штрафних балів. Після накопичення 12 балів в суді розглядається справа про позбавлення посвідчення водія. Бали анулюються раз на три роки.

  • Перевищення швидкості до 30% від дозволеного максимуму — 2 євро за кожний км/година понад ліміт + 1-3 штрафні балів.
  • Перевищення швидкості від 30 до 50% — 3 євро за кожний км/година понад ліміт + 2-4 бали.
  • Перевищення швидкості від 50 до 75% — 5 євро за кожний км/година понад ліміт + 3-6 балів.
  • Перевищення швидкості вище 75% — можливе позбавлення прав, ув'язнення від року до трьох років та/або штраф до 4000 євро.
  • За рівень алкоголю в крові від 0,5 до 1,19 проміле — 250 євро, затримання водія та автомобіля + 3 бали.
  • За вмісту алкоголю від 1,2 до 1,6 проміле — 500 євро, затримання водія та автомобіля + 4 бали.
  • Вище 1,6 проміле — суд може призначити тюремне ув'язнення до трьох років та позбавлення прав водія.
  • Водіння під впливом наркотиків — 8000 євро, позбавлення прав на три роки, позбавлення волі на три роки.
  • Перевезення дитини без автомобільного крісла — 150 євро + 3-6 балів.
  • Непристебнутий ремінь безпеки — 150-300 євро + 3 бали.
  • Розмови телефоном за кермом — 150-300 євро + 2 бали.
  • Проїзд на червоне світло — 300 євро + 3 бали. 
  • Водіння з предметом у руках (кава, вода, морозиво тощо) — 85 євро + 1 бал.
  • Куріння у транспортному засобі, де знаходяться неповнолітні — 300 євро.

Раніше ми писали про особливості ПДР та штрафи за порушення в Греції та Туреччині.

ПДР
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