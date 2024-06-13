Кіпр: що потрібно знати українцям про ПДР та штрафи за їх порушення на острові

Дорожня поліція Кіпру. Фото: financialmirror.com

Кіпр — це чудове місце для відпочинку. Якщо ви збираєтеся подорожувати островом на власній або орендованій на місці машині, варто знати особливості кермування в цій країні.

На Кіпрі лівосторонній рух, що для українців незвично. При цьому поліція не надто переймається безпечним виїздом авто на зустрічну смугу — до адаптації туристів до місцевого руху ставляться з розумінням.

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Особливості ПДР

Поліція може пробачити водіння без документів. На острові всі номери авто знаходяться в електронній базі, а машини тут майже не викрадають, тому документів у вас можуть взагалі жодного разу не спитати.

Немає знаків, що регулюють рух смугами, їх роль виконує розмітка.

Якщо перед світлофором починається додаткова смуга, рухатися нею можна буде лише праворуч або ліворуч.

На круговому перехресті перевагу мають машини, що вже рухаються по колу.

В'їжджаючи на коло, потрібно вмикати правий поворотник, з'їжджаючи з кола — лівий.

Швидкісний режим

В межах населеного пункту — 50 км/год;

за межами населеного пункту — 80 км/год;

на автомагістралі — 100 км/год.

На острові є допуск перевищення швидкості:

в межах населеного пункту — 10% + 2 км/год, тобто 50 км/год + (10% + 2 км/год) = 57 км/год;

за межами населеного пункту — 20%, тобто 80 км/год + 20% = 96 км/год;

на автомагістралі — 20%, тобто 100 км/год + 20% = 120 км/год.

Найпоширеніші штрафи

Діє система штрафних балів. Після накопичення 12 балів в суді розглядається справа про позбавлення посвідчення водія. Бали анулюються раз на три роки.

Перевищення швидкості до 30% від дозволеного максимуму — 2 євро за кожний км/година понад ліміт + 1-3 штрафні балів.

Перевищення швидкості від 30 до 50% — 3 євро за кожний км/година понад ліміт + 2-4 бали.

Перевищення швидкості від 50 до 75% — 5 євро за кожний км/година понад ліміт + 3-6 балів.

Перевищення швидкості вище 75% — можливе позбавлення прав, ув'язнення від року до трьох років та/або штраф до 4000 євро.

За рівень алкоголю в крові від 0,5 до 1,19 проміле — 250 євро, затримання водія та автомобіля + 3 бали.

За вмісту алкоголю від 1,2 до 1,6 проміле — 500 євро, затримання водія та автомобіля + 4 бали.

Вище 1,6 проміле — суд може призначити тюремне ув'язнення до трьох років та позбавлення прав водія.

Водіння під впливом наркотиків — 8000 євро, позбавлення прав на три роки, позбавлення волі на три роки.

Перевезення дитини без автомобільного крісла — 150 євро + 3-6 балів.

Непристебнутий ремінь безпеки — 150-300 євро + 3 бали.

Розмови телефоном за кермом — 150-300 євро + 2 бали.

Проїзд на червоне світло — 300 євро + 3 бали.

Водіння з предметом у руках (кава, вода, морозиво тощо) — 85 євро + 1 бал.

Куріння у транспортному засобі, де знаходяться неповнолітні — 300 євро.

Раніше ми писали про особливості ПДР та штрафи за порушення в Греції та Туреччині.