Кіпр: що потрібно знати українцям про ПДР та штрафи за їх порушення на острові

Їзда без документів — особливості ПДР та штрафи за порушення на Кіпрі
13 червня 2024 17:45
Дорожня поліція Кіпру. Фото: financialmirror.com
Кіпр — це чудове місце для відпочинку. Якщо ви збираєтеся подорожувати островом на власній або орендованій на місці машині, варто знати особливості кермування в цій країні.
На Кіпрі лівосторонній рух, що для українців незвично. При цьому поліція не надто переймається безпечним виїздом авто на зустрічну смугу — до адаптації туристів до місцевого руху ставляться з розумінням.
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Особливості ПДР
- Поліція може пробачити водіння без документів. На острові всі номери авто знаходяться в електронній базі, а машини тут майже не викрадають, тому документів у вас можуть взагалі жодного разу не спитати.
- Немає знаків, що регулюють рух смугами, їх роль виконує розмітка.
- Якщо перед світлофором починається додаткова смуга, рухатися нею можна буде лише праворуч або ліворуч.
- На круговому перехресті перевагу мають машини, що вже рухаються по колу.
- В'їжджаючи на коло, потрібно вмикати правий поворотник, з'їжджаючи з кола — лівий.
Швидкісний режим
- В межах населеного пункту — 50 км/год;
- за межами населеного пункту — 80 км/год;
- на автомагістралі — 100 км/год.
На острові є допуск перевищення швидкості:
- в межах населеного пункту — 10% + 2 км/год, тобто 50 км/год + (10% + 2 км/год) = 57 км/год;
- за межами населеного пункту — 20%, тобто 80 км/год + 20% = 96 км/год;
- на автомагістралі — 20%, тобто 100 км/год + 20% = 120 км/год.
Найпоширеніші штрафи
Діє система штрафних балів. Після накопичення 12 балів в суді розглядається справа про позбавлення посвідчення водія. Бали анулюються раз на три роки.
- Перевищення швидкості до 30% від дозволеного максимуму — 2 євро за кожний км/година понад ліміт + 1-3 штрафні балів.
- Перевищення швидкості від 30 до 50% — 3 євро за кожний км/година понад ліміт + 2-4 бали.
- Перевищення швидкості від 50 до 75% — 5 євро за кожний км/година понад ліміт + 3-6 балів.
- Перевищення швидкості вище 75% — можливе позбавлення прав, ув'язнення від року до трьох років та/або штраф до 4000 євро.
- За рівень алкоголю в крові від 0,5 до 1,19 проміле — 250 євро, затримання водія та автомобіля + 3 бали.
- За вмісту алкоголю від 1,2 до 1,6 проміле — 500 євро, затримання водія та автомобіля + 4 бали.
- Вище 1,6 проміле — суд може призначити тюремне ув'язнення до трьох років та позбавлення прав водія.
- Водіння під впливом наркотиків — 8000 євро, позбавлення прав на три роки, позбавлення волі на три роки.
- Перевезення дитини без автомобільного крісла — 150 євро + 3-6 балів.
- Непристебнутий ремінь безпеки — 150-300 євро + 3 бали.
- Розмови телефоном за кермом — 150-300 євро + 2 бали.
- Проїзд на червоне світло — 300 євро + 3 бали.
- Водіння з предметом у руках (кава, вода, морозиво тощо) — 85 євро + 1 бал.
- Куріння у транспортному засобі, де знаходяться неповнолітні — 300 євро.
Раніше ми писали про особливості ПДР та штрафи за порушення в Греції та Туреччині.
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